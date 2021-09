El Cartagonova aguarda un nuevo partido del FC Cartagena. El feudo albinegro podrá acoger en esta ocasión a todos los abonados, inmersos en el ambiente de la Gran Fiesta del Mediterráneo, las fiestas de Carthagineses y Romanos. Los de Luis Carrión llegan con el objetivo de quitarse la losa que supuso la derrota frente al Real Oviedo, donde no llegaron a mostrar un buen nivel y se marcharon con malas sensaciones.

El rival que visita esta semana la trimilenaria es el CD Lugo (21.00 horas, Movistar LaLiga2). Los albivermellos vienen lanzados después de vencer por la mínima al Huesca por 3-2, un partido lleno de acción, goles y sobre todo lucha por parte del conjunto de Rubén Albés. El Lugo quiere encontrar una estabilidad con Rubén Albés que no ha encontrado en las últimas tres temporadas en las que han pasado 14 entrenadores por el banco del Anxo Carro.

Una primera victoria que ha llegado después de jornadas de sequía, en las que han encajado tres empates y tan solo una derrota. Arranque accidentado para el Lugo, que esta temporada, a priori, tiene una plantilla con un perfil más bajo que temporadas anteriores, pero el verde es el que dicta sentencia. Nombres como Whalley, Alberto Rodríguez, o Joselu han dado un salto de calidad al CD Lugo para esta plantilla y llegan para intentar cubrir las bajas de hombres tan importantes como Ander Cantero, Frederico Venancio y Christian Herrera.

No obstante, si hay un nombre que resalta entre todos es el de Josep Señé. El centrocampista catalán está siendo un fijo para Rubén Albés en este inicio de temporada, lo ha jugado prácticamente todo y ya ha sumado un gol. El dueño del centro del campo albivermello tiene dueño y señor, y además cuenta con otros veteranos como Seoane o Carlos Pita. Además, en la delantera cuenta con jugadores de gran nivel como Manu Barreiro o el murciano José Ángel Carrillo, que ya metió gol en su visita al Cartagonova la pasada temporada. Todo ello, con las nuevas incorporaciones de David Mayoral y Jaime Cuéllar, jóvenes aún por explotar que en este arranque de temporada están rindiendo francamente bien.

El cartagenero Juan Antonio Ros es otra de las nuevas caras de este Lugo. Defendió los colores del Cartagena en la temporada 2016-2017, en donde tan solo llegó a disputar cinco partidos entre liga y play-off de ascenso. Después de salir del club de su ciudad recaló de nuevo en el Celta B, donde ha militado tres temporadas en el Celta B antes de llegar al Villarreal B la temporada pasada, jugando 19 partidos. Ahora, con Rubén Albés está siendo titular indiscutible en el centro de la zaga, completando los 90 minutos en cuatro partidos de los cinco que se han disputado.

Frente a Juan Antonio Ros, el equipo de su tierra que debe conseguir una victoria que haga olvidar lo que vimos el domingo pasado en el Carlos Tartiere. Los de Luis Carrión perdieron por 2-0 ante un Real Oviedo que supo aprovechar bien los errores puntuales que cometieron los departamentales.

El equipo cartagenero va recuperando efectivos progresivamente: Luna parece estar ya recuperado y podría entrar en el once; De Blasis aún tiene dificultades para completar los entrenamientos pero se encuentra francamente mejor. No parece que Luis Carrión vaya a introducir demasiados cambios en su once, especialmente en la zona de ataque. Neskes podría tener mayor protagonismo, puesto que está demostrando que puede ser un efectivo de calidad para el FC Cartagena.

Seguir sumando puntos es crucial para un Cartagena que no quiere pasar los mismos apuros de la temporada pasada. Los de Luis Carrión deben hacerse fuertes en casa. El ‘coliseo’ Cartagonova debe marcar la diferencia para los guerreros de Luis Carrión.

Albés: «Somos un equipo que trabaja mucho el balón parado»

Rubén Albés quiere venir con todo a Cartagena. El preparador del Lugo ha dado su valoración previa al encuentro frente a los albinegros. El técnico gallego considera que el arranque del equipo de Luis Carrión no ha sido del todo positivo, pues no ha hecho ningún encuentro «completo» considera, pero ha ganado dos partidos y por ello «impone respeto» por la capacidad que tiene el equipo departamental de imponerse pese a las circunstancias, considera. «Se dice que no necesitan hacer grandes partidos para ganar», comenta Rubén Albés.

Los albivermellos consiguieron la primera victoria de la temporada ante el Huesca la pasada jornada por 3-2, a la heroica con una remontada en los últimos minutos. Todo ello ha generado «un ambiente de convicción mayor» en la plantilla del CD Lugo, asevera Rubén Albés.

«Ahora que nos sentimos fuertes, que el refuerzo de la victoria nos ha dado más confianza, tenemos que jugar con el mismo nivel de emoción para seguir con esta dinámica positiva», señala. El partido comenzó bien para los lucenses, con un gol de Gerard Valentín. Posteriormente, el Huesca le dio la vuelta al resultado gracias a dos goles que llegaron en situaciones de balón parado. El ‘killer’ albivermello, Manu Barreiro, fue quien puso el 2-2 para resarcirse, y poco después el hispano-boliviano Jaime Cuéllar selló la remontada.

«Somos un equipo que trabaja mucho el balón parado y lo que ha pasado es puntual y desgraciado», comenta el entrenador gallego. «Siento que somos de los más fuertes a balón parado de la liga». Una faceta de la que tendrá que cuidarse el FC Cartagena para no sufrir apuros.