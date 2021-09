El STV Roldán se ha convertido en el buque insignia el fútbol sala femenino regional. Va a cumplir una década en Primera División en una temporada que comienza este fin de semana. El club, a lo largo de este tiempo, siempre ha recurrido a jugadoras de otros puntos del país para reforzarse. Pero este curso es más ‘made in Murcia’ que nunca. Trece de las catorce jugadoras son nacidas y criadas en nuestro territorio. Una cifra récord. Además, la única que no es de la tierra, la guardameta Cristina García Cordobés, lleva ya siete años viviendo y estudiando aquí. Pero no por ello baja la ambición de la entidad roldanense, que volverá a partir como una de las candidatas a estar en las primeras posiciones. Ya lo logró la pasada campaña, cuando se metió en los play off por el título. Y quiere volver a hacerlo.

El molinense Joaquín Peñaranda ha vuelvo al banquillo, ahora acompañado por el preparador físico Dani Puche, el fisioterapeuta Aarón Hernández y el delegado Isaac Hilario Alba. A sus órdenes tiene catorce jugadores, aunque dos de ellas aún no pueden participar. La capitana, Mayte Mateo, que sufrió una grave lesión a mitad del curso pasado, no podrá volver a las pistas hasta el próximo mes de noviembre. La joven ala Lola, en la misma situación, no lo podrá hacer hasta octubre, por lo que ya está en la recta final de su recuperación.

La plantilla solo presenta dos caras nuevas, ambas procedentes de Segunda División. La ciezana Mari Ángeles Villa Ato llega del Alcantarilla, con el que ha jugado por el ascenso las tres últimas ligas. El segundo refuerzo es la yeclana Patricia Ortega Medina, que jugó en el UCAM ElPozo en Primera y que procede del Desguaces París, de La Algaida.

Continúan en la plantilla junto a Mayte Mateo y Lola, la guardameta de La Palma Almudena Pagán; la ala cierre de Murcia Marta Pelegrín, que ha sido internacional; la joven cierre de Aljucer Toñi; la también cierre de Alguazas Andrea Marín; la ala yeclana Alba Gandía; la cierre internacional muleña Noelia Montoro; la ala pívot molinense Consuelo Campoy, también internacional con España; la ala de Murcia Marian; y la pívot yeclana Ángela Gorriz.

El estreno será este domingo, a las doce de la mañana, en el pabellón de Roldán frente al Universidad de Alicante. De momento, debido a las limitaciones por el coronavirus, solo podrán acceder a las gradas 72 espectadores. En la próxima fase ya podrán entrar 144, y cuando se levanten todas las restricciones, 420.

El resto de equipos en liza son Marín Futsal, Futsi Navalcarnero, Joventut D’Elx, Penya Esplugues, Atlético Torcal, Leganés, Rayo Majadahonda, Sala Zaragoza, Pescados Rubén Burela, Melilla Torreblanca, Móstoles, Ourense Envialia, Arriva Alcorcón y Poio Pescamar.