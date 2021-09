José María Salmerón quiere seguir con la buena dinámica después de la goleada de la semana pasada ante el Real Madrid Castilla. Después de enfrentarse en dos semanas consecutivas a filiales, sabe que el encuentro ante el Linares el sábado (19.00, Footters) será muy diferente.

“Conocemos perfectamente lo que nos vamos a encontrar allí. Llevamos dos semanas seguidas jugando contra filiales, pero estos equipos son muy distintos. Jugaremos con mucho ambiente, contra jugadores con mucha experiencia y van a ser un equipo agresivo… Será un partido muy diferente a los dos últimos que hemos jugado”, declaraba Salmerón acerca de su próximo encuentro.

El héroe del encuentro ante el Real Madrid Castilla fue Manu Garrido. El ariete estrenó titularidad con un doblete, aunque esa gran actuación no le va a garantizar el puesto ni mucho menos. “Manu Garrido va a pelear como cualquiera por el puesto. Ya lo he dicho anteriormente, pero en mis onces va a haber sorpresas cada semana. Sé que no veis el día a día, pero todos son merecedores de jugar minutos. Todos están entrenando a un nivel muy alto. El hecho de que marcara dos goles es muy importante para él y ojalá se mantenga así, pero hay que trabajar a diario para ser titular”, explicaba sobre la meritocracia en los entrenamientos. Si finalmente Garrido forma parte del once, Salmerón avisa de que el encuentro será diferente también para él, ya que “ante el Castilla jugó contra centrales de su misma edad, pero contra el Linares no y tendrán otras formas para pararlo”.

Sobre el retorno de los aficionados a los estadios, Salmerón tiene clara su postura. “Yo lo que quiero es ver gente en el campo, que me chillen o me aplaudan. Es lo que queremos todos, que vuelva todo a la normalidad. Lo que no me gusta es jugar en un campo malo, que esté vacío… A mí todo eso no me gusta, yo quiero jugar en buenos campos y si es en Primera División mejor”.

Al ser cuestionado sobre las actuaciones del equipo en lo que va de temporada, el técnico no ha dudado en decir que “el equipo está compitiendo bien. El primer partido merecimos ganar, en el segundo la primera parte competimos bien. Tenemos que mantener la tranquilidad y jugar bien para poder reaccionar en esas situaciones”, expresaba.

A el UCAM Murcia, con Salmerón en el banquillo, siempre se le ha tildado de un equipo defensivo en el que prima el orden en vez del buen trato de balón. No está preocupado el técnico almeriense esta campaña en ese aspecto, ya que piensa que “el equipo está elaborando bien”. “A veces, equipos como los filiales es posible que tengan la pelota un poco más. Pero yo creo que hubo momentos en los que si tuvimos buena circulación. Somos un equipo que no solo vamos a jugar en transición, sino que tenemos jugadores como Moyita, Armando o Xemi, que tienen calidad y piernas para jugar y hacer las cosas bien. No me preocupo por esto porque tenemos jugadores técnicamente muy buenos”, ensalzaba el nivel medio de su plantilla.

No se fía Salmerón de la salida al Municipal de Linarejos ni de su técnico Sandroni, al que conoce bien por su pasado en el Yeclano. “No vamos a llegar relajados porque Linares sea un equipo de menos relumbrón. Nosotros perdimos en Linares el año pasado y quedaron por delante nuestra. Conocemos la competición y cualquier equipo te puede hacer daño. Si vamos relajados a Linares, vendremos con el partido perdido”.

En el apartado de bajas, Salmerón tendrá, salvo a Tropi, su plantilla al completo. “No tenemos bajas. Aparte de Tropi, que ya está entrenando algunos ejercicios con nosotros, Charlie ya ha entrenado toda la semana bien y se encuentra mejor, aunque no está todavía al cien por cien”, finalizaba.