El FC Cartagena se encuentra en estos momentos en el decimoquinto lugar de la clasificación de LaLiga SmartBank con 6 puntos. Aunque sea pronto, se podría decir que lo logrado hasta el momento sabe a poco entre la parroquia albinegra debido al enorme esfuerzo que se ha realizado con las renovaciones e incorporaciones durante este verano. Sólo ha conseguido dos victorias ante Real Zaragoza y Real Sociedad ‘B’, mientras que los tres partidos restantes se cuentan por derrotas.

Aparte del apartado estadístico de los puntos, algo que preocupa bastante es la facilidad que están teniendo los rivales para crear ocasiones frente a los albinegros. Sin embargo, el Cartagena está teniendo en portería, hasta el momento, el mejor argumento de la temporada con un Marc Martínez que se ha mostrado excelso.

Precisamente el guardameta ha hablado en rueda de prensa y ha admitido que, pese a estar en un momento de forma muy bueno, «hay que ser autocríticos con nosotros mismos y darnos cuenta de que con lo que estamos haciendo no nos está dando». De esta manera, el guardameta catalán se refería a que deben mejorar en su juego para poder seguir sumando puntos y, de esta manera, conseguir cuanto antes la salvación.

«Me encuentro bien»

Desde su llegada, el catalán ha sido importante para el equipo, en su primera temporada con el ascenso a la categoría de plata, su segunda campaña siendo clave en la salvación del equipo y, este curso siendo, hasta ahora, lo mejor del equipo. El propio meta admite que no sabe «si es mi mejor momento, me encuentro bien y estoy contento». No obstante, sabe que no es el mejor síntoma para el equipo ser el portero que más disparos recibe, ante lo que aseguró que «estamos trabajando para intentar cambiarlo» y que en lo personal «considero que es mejor ayudar al equipo con paradas».

«Hay que cambiar la dinámica»

El partido frente al CD Lugo el próximo sábado (21:00 horas) servirá para comprobar si el conjunto dirigido por Luis Carrión es capaz de dar una mejor imagen respecto a lo visto en Oviedo, donde el juego no fue el mejor y donde los albinegros merecieron perder.

Marc Martínez es consciente de la importancia de conseguir los 3 puntos en el Cartagonova y asegura que «tenemos muchas ganas desde el lunes de que llegue el sábado para poder sacar 3 puntos con nuestra gente y cambiar la dinámica de juego».

No obstante, no lo tendrán fácil los cartageneros, que se enfrentan a un rival que el pasado lunes consiguió su primera victoria liguera frente a la SD Huesca en un partido que consiguió remontar en los últimos 10 minutos de partido, por lo que los jugadores del equipo gallego vendrán con la moral alta y con intención de seguir con su buen estado de forma.

El FC Cartagena es consciente de la importancia de este partido, puesto que ya la campaña pasada los lucenses fueron un rival directo en la lucha de la salvación y, esta temporada, el primer objetivo vuelve a ser conseguir la permanencia, por lo que lograr una victoria el próximo sábado se antoja como fundamental para empezar a marcar diferencias con los equipos que tienen miras similares.

Momento de cambios

El técnico del FC Cartagena, Luis Carrión, admitió el pasado domingo que esta semana iban a probar cosas nuevas dentro del equipo, por lo que se puede predecir que jugadores que hasta ahora no han sido de la partida del técnico catalán pueden contar con su oportunidad. Es el caso de los recién llegados como Gastón Silva o Shinji Okazaki, también jugadores que acaban de salir de lesión, con Pablo de Blasis como máximo exponente o, incluso, chicos de la cantera como Neskes, que, pese a haber disputado los 5 partidos, aún no ha sido titular.

El filial demuestra en su inicio liguero que es candidato al ascenso

Durante la temporada pasada, el Cartagena B consiguió realizó una participación histórica, llegando a la final del play off, en el que sucumbió frente al Mar Menor en la prórroga. Sin embargo, esta campaña el filial albinegro buscará terminar el trabajo comenzado el año pasado y conseguir un ascenso a la Segunda RFEF, que haría crecer aún más a la cantera del FC Cartagena.

Pepe Aguilar ha conseguido amoldar un equipo muy competitivo para esta temporada manteniendo jóvenes valores de la pasada campaña como Sergio Díaz o Revilla, y supliendo bajas importantes como las de Santisteban o Teddy con los fichajes de Josema o Miguel Guirao.

Mención aparte merece Neskes, que en principio contaba para ser una pieza importante para Pepe Aguilar, pero que se está convirtiendo en habitual para Luis Carrión y quien sabe si se le verá mucho por los campos de la 3ª RFEF.

Con una plantilla muy joven, el filial albinegro tiene la misión de conseguir situarse otra vez arriba en una categoría tan complicada como es la Tercera murciana. No obstante, con el inicio de la temporada se ha visto que tiene nivel suficiente para luchar por el ascenso. Pese a comenzar con una derrota en el feudo del Racing Murcia, equipo que seguramente también luchará por el ascenso, en la segunda jornada liguera los de Pepe Aguilar se dieron un festín a costa del Lorca Deportiva, equipo hecho también para subir, pero que no pudo hacer nada frente al vendaval ofensivo de los albinegros y sucumbieron por 5-1.

Lo que está claro es que la cantera es una parte muy importante tanto para la directiva del FC Cartagena como para el entrenador del primer equipo, Luis Carrión, que normalmente lleva a entrenar a varios jugadores del segundo equipo y a los que dio varias oportunidades para mostrarse durante la pretemporada.