El UCAM Murcia comenzó su andadura liguera el 29 de agosto en La Condomina. Tres jornadas después, José María Salmerón sigue ajustando piezas para dar con el once titular más fiable. La victoria del pasado viernes frente al Castilla, primer triunfo universitario en esta temporada en Primera RFEF, seguró que ayudará al almeriense después de un inicio con un empate y una derrota.

Solo cinco jugadores han repetido en el once en los tres partidos disputados hasta ahora. En la línea defensiva han sido fijos Farrando y Josete, con Armando un paso por delante. Alberto Fernández, uno de los futbolistas más determinantes el pasado curso, se mantiene en alza, no teniendo competencia en el extremo; mientras que Moyita también suma tres titularidades, aunque de momento todavía no está teniendo dentro del campo un papel protagonista.

El resto de posiciones ha ido variando, y es que el empate frente al Costa Brava en la primera jornada y la derrota en el campo del filial del Betis B dejaron algunas dudas en el cuadro universitario, que, además, ha tenido que esperar a última hora del mercado para contar con Manu Garrido, el delantero elegido para pelear por la titularidad con Nuha.

Sin más alternativas, Salmerón apostaba por el ex del Recreativo Granada en los dos partidos iniciales, sin embargo, el pasado viernes, frente al Real Madrid Castilla, el técnico universitario daba la alternativa a Manu Garrido, y el jugador cedido por el Leganés no pudo tener mejor debut. Dos goles suyos encarrilaron la victoria frente a los madridistas. La otra novedad en el once fue la del central Admonio, que formaba parte de una línea defensiva en la que desaparecía Johan. En la portería, Biel Ribas jugaba su segundo partido después de iniciar la liga en el banquillo al no tener todavía el ritmo tras pasar por el quirófano al cierre de la pasado curso.

Chacartegui, Caballero y Liberto, que también se quedaron fuera del once ante el Costa Brava, entraron ante el Betis B y repitieron en el enfrentamiento jugado frente al Castilla de Raúl González. Por contra, Viti, Abenza y Xemi han pasado de ser titulares en el debut a acumular dos suplencias, aunque éste último pidió paso al marcar el 3-0 en la victoria del viernes en La Condomina.

La próxima cita del UCAM Murcia será el próximo sábado (19.00 horas). Los universitarios visitarán el campo del Linares de Alejandro Sandroni. El equipo jienense suma dos puntos en tres jornadas, después de empatar con el Alcoyano y el San Fernando y de perder en el inicio liguero en el campo del Andorra.

Abonados a los sábados

Jugará el UCAM este sábado, y lo hará los tres siguientes, según los horarios confirmados por la Federación. El 25 de septiembre recibirá al Andorra a las 19.00, misma hora en la que visitará al Linense el 2 de octubre y que se enfrentará al Castellón (9 de octubre) en La Condomina. En la jornada 8, el Alcoyano-UCAM será el viernes 15 a las nueve de la noche.