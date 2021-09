Si se mira la plantilla del FC Cartagena, al fijarse en la parcela ofensiva, cualquiera diría que el equipo albinegro va a luchar por el ascenso debido a los nombres que se encuentran en ella. Jugadores contrastados como Alfredo Ortuño, jóvenes promesas como Mohammed Dauda o estrellas de la categoría como Rubén Castro o Shinji Okazaki. No obstante, lo más destacado del equipo en estas primeras 5 jornadas no están siendo los atacantes, sino su portero, lo que es preocupante debido a la cantidad de buenas actuaciones que está teniendo que realizar Marc Martínez y por el poco protagonismo que están teniendo los goleadores de la plantilla.

En el caso de Mohammed Dauda y Shinji Okazaki se puede ver como algo normal, aún adaptándose al club, siendo el japonés el último en debutar en el pasado partido frente al Real Oviedo. Sin embargo, lo preocupante viene cuando se mira a los números de los que sí están desde la pretemporada.

Ortuño, el único con gol

Y es que hasta el momento el FC Cartagena sólo suma 3 goles en liga, siendo algo muy diferente a lo que se vio la temporada pasada, cuando se logró perforar la meta rival hasta en 44 ocasiones. La falta de gol hasta ahora de los albinegros es notoria, puesto que sólo Alfredo Ortuño ha marcado (ante la Real Sociedad ‘B’) entre los atacantes e incluso centrocampistas, mientras que los otros 2 tantos fueron obra de Antonio Luna en la primera jornada y en La Romareda se consiguió marcar fruto a un gol en propia puerta.

De hecho, en la temporada pasada se repartieron más de la mitad de los goles entre Elady Zorrilla y Rubén Castro, sumando entre los dos 26 de los 44 goles realizados por el equipo, lo que demuestra que esta campaña las cosas, de momento, funcionan de manera diferente en el equipo de Luis Carrión.

Sin el toque del año pasado

Es sabido desde el inicio de campaña que mucho peso de lo que suceda en la campaña recae sobre Rubén Castro. El canario llegó la pasada campaña y cumplió con creces las expectativas, consiguiendo 19 goles que ayudaron y mucho a los albinegros a conseguir una salvación agónica. Por ello, el presidente del club, Paco Belmonte, se puso a trabajar de inmediato en la renovación del ariete canario para tener un valor seguro en la consecución de los objetivos de esta campaña con sus goles.

Hasta el momento, es uno de los equipos que menos ha marcado en esta campaña en Segunda División

No obstante, hasta el momento esta confianza ciega puesta en el delantero no se ha visto respaldada en el campo por un Rubén Castro que suma las primeras 5 jornadas ligueras sin marcar y que, de no hacerlo en el próximo partido frente al CD Lugo igualará su récord negativo en el FC Cartagena, pues el mayor tiempo que ha estado sin marcar con la camiseta albinegra han sido 6 jornadas, circunstancia ocurrida entre las jornadas 28 y 33 de la pasada campaña, ambas incluidas.

Esta semana, cambios

Ya lo avisó en rueda de prensa Luis Carrión, entrenador del equipo, que esta semana se probarían cosas nuevas en el equipo. Por lo que esto puede significar la posible entrada del japonés Okazaki en el once titular tras haber disputado unos minutos ante el Real Oviedo. Recordemos que el delantero nipón está recién llegado al club y, pese a estar aún adaptándose, ya tiene experiencia en la categoría con la SD Huesca, equipo con el que logró 12 goles en su última temporada en LaLiga SmartBank.

Por otro lado, también es posible que se vea el regreso de Pablo de Blasis, quien fue convocado en la anterior jornada pero no llegó a disputar minuto alguno.

Lo que está claro es que la delantera albinegra querrá desquitarse de estas primeras 5 jornadas y hacer que el CD Lugo, próximo rival, pague los platos rotos.