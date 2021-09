El FC Cartagena buscaba alargar su racha de victorias consecutivas este curso en la Liga frente al Oviedo en el Carlos Tartiere, sin embargo, el equipo dirigido por Luis Carrión no fue ni la sombra de lo visto en el partido anterior ante la Real Sociedad B. Con una sensación de inseguridad constante en defensa, sin mordiente en defensa y haciendo que Marc Martínez se convirtiera, una vez más, en el mejor jugador albinegro del partido.

Y es que el técnico catalán quiso seguir la estela de lo que funcionó la semana anterior en el Cartagonova, jugando con dos puntas e introduciendo únicamente a Ortuño por Dauda en el once. No obstante, la permanencia del dibujo no funcionó y, fruto de un desgraciado penalti al borde del descanso, el Oviedo pudo abrir la lata del partido en una primera parte bastante mala del club albinegro. La segunda parte fue más de lo mismo, siendo sobrepasado el equipo constantemente y, debido a otra jugada desgraciada, Andújar se introdujo el balón en su portería, dejando el partido prácticamente sentenciado, siendo la media hora restante un quiero y no puedo de un FC Cartagena al que los cambios le mejoraron la imagen pero que no fue suficiente para sacar algo de tierras asturianas.

Y es que, si en la jornada anterior se vio un FC Cartagena con ganas de generar en ataque y con motivación por sacar la victoria, en el Carlos Tartiere se vio un cuadro albinegro muy similar al de La Romareda ante el Zaragoza, esperando al rival y aguantando el resultado para intentar aprovechar alguna jugada aislada que tuviese el equipo albinegro.

Aún así, el equipo logró aguantar hasta el final de la primera parte, donde un rebote hizo que Pedro Alcalá tocase con la mano el balón y se pitara un penalti que acabaría transformando Borja Bastón, siendo el principio del fin para los de Carrión.

Los cambios, lo mejor

La nota positiva del encuentro se podría decir que fue el cambio de imagen que dio el equipo cuando se produjeron los cambios en el equipo. La entrada de Dauda, Okazaki o, en especial, Neskes, hizo que el FC Cartagena fuese un poco más atrevido en ataque puesto que no tenía ya mucho que perder. Mención especial el canterano del conjunto albinegro, que sumó media hora en el partido (su mayor número de minutos hasta el momento) y dejó varios detalles de calidad, imprimiendo criterio con el balón en sus pies y filtrando balones en ataque que finalmente no pudieron aprovechar los atacantes del equipo albinegro.

A recuperar sensaciones

El próximo sábado a las 21.00 horas, el FC Cartagena se enfrentará al CD Lugo en el estadio Cartagonova en un partido en el que, en palabras de Luis Carrión «hay que probar cosas nuevas», por lo que se puede suponer y adivinar que introducirá cambios en el once, tales como la posible entrada de Gastón Silva o Shinji Okazaki en el once titular. Después de este golpe de realidad que ha supuesto para el Cartagena la derrota tras dos jornadas consecutivas ganando, el equipo buscará retomar la senda de la victoria ante un CD Lugo que llega con urgencias y que aún no ha ganado en liga, por lo que se espera un rival que irá a por la victoria desde el inicio en el estadio cartagenero. Fundamental será la afición en este nuevo encuentro, pues en el anterior partido ante la Real Sociedad ‘B’, la grada llevó en volandas al equipo para conseguir una agónica victoria con el cabezazo de Alfredo Ortuño que le permitió situarse en una posición cómoda a estas alturas del curso.