El torneo nacional de tenis sub-15 no falla a su cita tradicional en Cartagena. Esta competición que congrega a los mayores talentos del país con la raqueta regresa tras un año en el que no ha podido celebrarse a causa de la pandemia para que podamos disfrutar de los futuros profesionales de este deporte. El Club Tenis Cartagena organiza esta competición con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena.

El concejal delegado de Deportes, Diego Ortega, ha presentado el torneo junto a Juan Carlos Lozano, presidente del Club Tenis Cartagena; José Alcolea, presidente de la Federación de Tenis de la Región de Murcia y Lorenzo Martínez, director general de la Real Federación Española de Tenis, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Un torneo "mítico", según lo ha calificado el edil Diego Ortega que ya alcanza su 32ª edición. Tendrá lugar entre el miércoles 15 de septiembre y el sábado 18, cuando se disputarán las finales tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

Participan hasta una treintena de jóvenes talentos de este deporte: 16 en la competición masculina, y 15 en la femenina. El presidente del Club Tenis Cartagena ha manifestado su agradecimiento al Ayuntamiento de Cartagena por el apoyo mostrado, además de a los patrocinadores que hacen posible la celebración del mismo.

Lozano ha reconocido que este torneo les hace "especial ilusión", porque es el primer torneo que organiza la nueva directiva del club que asumió las riendas del club el pasado mes de diciembre. Además, asegura que "es un reto" por la inexperiencia y también por la pandemia. Lozano explica que este torneo "fomenta el tenis entre los más jóvenes, el germen y el futuro de este deporte" y considera fundamental que desde los clubes tenis cuiden estos formatos.

Uno de los objetivos que tenían desde el Club Tenis Cartagena era organizar un torneo de tenis para jóvenes pero que se sintiesen como jugadores profesionales. Unos profesionales que han disputado este torneo siendo muy jóvenes como David Ferrer, Juan Carlos Ferrero o una leyenda del deporte de nuestro país como Rafael Nadal, que lo ganó en el año 2000, en su duodécima edición cuando tenía el nombre de 'Trofeo Asamblea Regional'.

Para el presidente de la Federación de Tenis de la Región de Murcia, José Alcolea, "es una gran satisfacción" la celebración de este torneo. El máximo responsable del tenis regional también ha extendido su agradecimiento al Ayuntamiento de Cartagena y al Club Tenis Cartagena "por el enorme esfuerzo" que han puesto en realizar este torneo. Además, califica al campeonato como un torneo de "alto nivel" en el que se pone en valor el tenis base.

Por otro lado, Lorenzo Martínez, cartagenero y director general de la Real Federación Española de Tenis, ha manifestado el compromiso que tienen con el tenis base desde la federación. Lorenzo Martínez considera que sería un buen momento para "dar el siguiente paso y hacerlo a nivel internacional", asegurando que desde la RFET van a poner todos los esfuerzos para que pueda ser posible.

El torneo se disputará en las instalaciones del Club Tenis Cartagena y Juan Carlos Lozano ha invitado a todos los cartageneros a asistir a este torneo.