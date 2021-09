El italiano Dennis Foggia (Honda) consiguió su tercera victoria de la temporada y la cuarta de su carrera deportiva al vencer el Gran Premio de Aragón de Moto3 en el circuito de Motorland, en Alcañiz, en donde el mazarronero Pedro Acosta (KTM) y Sergio García Dols (Gasgas) fallaron y no lograron un solo punto.

Acosta, líder del Mundial, fue el primero en cometer un error y rodar por los suelos sin posibilidad de continuar en la curva cinco, mientras que en el caso del segundo clasificado del campeonato su error llegó en la última vuelta, a cinco curvas -duodécima curva-, del final y aunque se recuperó de la caída y pudo arrancar la moto no sumó ni un solo punto.

En la clasificación provisional del mundial todo sigue, con Pedro Acosta líder con 201 puntos, 46 más que Sergio García Dols, que ahora tiene doce puntos de ventaja nada más sobre el tercer clasificado, el italiano Dennis Foggia.

El surafricano Darry Binder (Honda) salió como una exhalación perseguido por el español Sergio García Dols (Gasgas) y el hispano argentino gabriel Rodrigo (Honda) tras su estela, en tanto que el líder del mundial, el murciano Pedro Acosta (KTM), que partía desde la novena plaza, tercera línea de la formación de salida, ganó una posición en apenas un par de curvas.

Antes de concluir el primer giro Sergio García Dols intentó situarse líder pero se ‘coló’ y perdió un par de posiciones en favor de Rodrigo y Binder, que así completaron la vuelta inicial, con el japonés Tasuki Suzuki (Honda), el italiano Andrea Migno (Honda) y el español Jeremy Alcoba (Honda), tras ellos.

En cabeza de carrera se fueron alternando en el liderato Sergio García, Denis Öncü y Darryn Binder, mientras que Gabriel Rodrigo protagonizó un ‘toque’ con otro piloto que le hizo caer hasta la duodécima posición en la cuarta vuelta, a pesar de haber protagonizado una de las vueltas rápidas de carrera, y Pedro Acosta lograba remontar hasta la cuarta posición.

A ritmo de vuelta rápida en varios de los giros, Izan Guevara fue remontando posiciones en el grupo de cabeza para ponerse noveno en el séptimo giro, con Denis Öncü marcando el ritmo al frente del mismo y Pedro Acosta intentando mantenerse entre los puestos de cabeza para intentar evitar sorpresas al final.

Con Öncü líder, tras su estela estaba Xavier Artigas (Honda), que una vuelta más tarde se puso líder, Sergio García e Izan Guevara, con Dennis Foggia y Pedro Acosta tras ellos, en un grupo principal que ya se había reducido hasta los once integrantes.

Denis Öncü se mantuvo firme al frente de la carrera, respondiendo a todos los ataques de sus rivales, esperando a las últimas vueltas, pero en el decimosexto giro Pedro Acosta se fue al suelo en la curva cinco y Xavier Artigas no pudo esquivarlo.

Aunque el líder del mundial intentó arrancar su moto y continuar no pudo, como tampoco Artigas, lo que dejaba expedito el camino a Sergio García Dols para rebajar considerablemente las diferencias en el campeonato, pues es la primera vez que Acosta no puntúa en lo que va de temporada.

Sergio García Dols se percató de la situación y se apresuró a buscar una buena colocación para intentar ganar la carrera, aunque ni Foggia ni Öncü se lo iban a poner fácil, como tampoco su propio compañero de equipo, Izan Guevara, lo que quizás propició un incremento de los nervios del español, que cometió un error garrafal y se fue al suelo en la curva doce y aunque intentó continuar acabó decimoctavo, perdiendo una oportunidad de oro para recortar diferencias al líder del campeonato.

A dos curvas del final Dennis Foggia se metió por dentro de la trazada al que era líder de la carrera, Denis Öncü, para ser él quien, tras cerrar todos los huecos a su rival, se alzase con la victoria, por delante del turco, del japonés Ayumu Sasaki y del español Izan Guevara. Sergio García Dols fue decimoctavo, no sumando ni un punto para suerte de Pedro Acosta.

«No podemos cometer más errores como el de hoy», dice el mazarronero

Pedro Acosta no vivió su mejor día en el Gran Premio de Aragón. Aunque su caída no afectó a su primer puesto en la clasificación general del Mundial de Moto3, el mazarronero quiso disculparse con el equipo por «el error» que le obligó a abandonar tras irse al suelo. «Aunque el accidente no nos afectó en la clasificación del Mundial, era algo que no queríamos que sucediera. Ahora tenemos que centrarnos en las próximas rondas, para no cometer más errores como hoy», indicaba tras la prueba disputada en Motorland.

«Fue una carrera agridulce porque nos costó seguir a los pilotos en la recta, pero estábamos en el grupo de cabeza y las sensaciones eran buenas, que era lo importante», añadía el piloto murciano.