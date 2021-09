El FC Cartagena tropieza en el Carlos Tartiere (2-0) ante el Real Oviedo. Borja Bastón de penalti y un gol en propia puerta de Andújar tras un error en la marca de Bodiger, dejan al Cartagena en la lona y cortan la buena racha de dos victorias consecutivas del conjunto albinegro. Carrión buscó un cambio en la segunda parte dando entrada a jugadores como Neskes, Boateng u Okazaki, que debutó con el conjunto cartagenero, pero no fue posible. Mala imagen del Cartagena en el Tartiere.

Bajo el sol de Oviedo comenzaría un partido de máxima igualdad entre FC Cartagena y Real Oviedo. El conjunto carbayón salió con buenas sensaciones al partido como viene siendo habitual en estas primeras jornadas, un equipo correoso y difícil de defender que siempre pone en problemas a sus rivales. Tejera tuvo que cortar un centro de los azulones al área y de ahí se originó la primera jugada de peligro para el Cartagena con un disparo de Rubén Castro que no pudo encontrar portería.

Los ovetenses, muy directos en su juego, intentaban ahogar al Cartagena en su propio campo. Lo consiguieron en la primera fase del encuentro a raíz de una pérdida de Bodiger que ocasionó una oportunidad de gol para Obeng, pero Marc estuvo ágil para despejarla. Diez minutos de presión y dominio de un Oviedo que parecía estar cerca del gol. Borja Sánchez lo intentaba con un disparo potente fuera del área que no encontró puerta. Los de Ziganda, muy encima de la zona de creación del Cartagena que intentaba sacar el balón con De la Bella apoyando a Alcalá y Andújar para tener mayor seguridad. El conjunto local conseguía tener cinco ocasiones en apenas ocho minutos, poniendo el miedo en el cuerpo al Cartagena.

Recuperación albinegra

El Cartagena consiguió salir de su madriguera gracias a la calidad de Ortuño, que estaba algo despejado en la zona de tres cuartos, intentando dar movilidad en la zona ofensiva. El yeclano intentaba servirle balones a Cayarga, pero el asturiano estaba bien tapado por Lucas Ahijado. Delmás, por su parte, tuvo que ser atendido a los veinte minutos de juego después de recibir dos entradas en apenas cinco minutos, pero el maño pudo seguir en pie. Pasados el ecuador de la primera mitad, el Cartagena comenzó a encontrarse mejor en el verde, manteniendo la posesión, pero sufriendo atrás ante las acometidas del equipo carbayón.

Los locales, muy seguros atrás, no dejaban huecos para que los cartageneros pudieran penetrar en su área. Ortuño tuvo una de las ocasiones más destacadas en la recta final de la primera mitad cuando controló con el pecho un buen centro bombeado de Álex Gallar, pero llegó demasiado forzado. Rubén Castro volvió a avisar con un testarazo que se fue demasiado desviado. Dos ocasiones en apenas un minuto para el Cartagena.

El VAR, determinante

Llegábamos al filo del descanso y se iba a producir la jugada clave del partido: Alcalá tocaría con la mano un balón sobre la línea de fondo en una disputa con Borja Bastón. Tras unos minutos de incertidumbre, el colegiado no dudaría y señalaba penalti que transformaría el delantero madrileño. Desventaja al descanso para un Cartagena que debía reaccionar.

La segunda parte comenzaría con problemas para el Cartagena. El Real Oviedo quería ir a por el segundo para ampliar su renta, y no titubeó para ir a por ello. El Cartagena tenía que arriesgar, y Cayarga lo hizo demasiado al límite. El asturiano pudo cometer penalti cuando derribó a Viti dentro del área, pero le quitó el balón de forma reglamentaria. Los carbayones volverían a avisar con un disparo de Luismi dentro del área que tuvo que despejar a córner el Cartagena. Intensidad y mucha presencia ofensiva de un Oviedo que quería la victoria.

Nuevo revés

El gol no iba a tardar en llegar en un contexto desfavorable para el Cartagena, agazapado atrás, sin demasiadas ideas y nada acertado en las líneas de pase. Bodiger iba a dejar pasar a su par, que mandaría un centro dentro del área impactando con Andújar hasta introducirse en la meta de Marc Martínez. Gol en propia puerta del madrileño y nuevo revés para el Cartagena, que no tenía respiro del Real Oviedo. Lucas Ahijado pudo hacer mayor daño al Cartagena después del gol, pero no llegó a puerta su disparo.

Reacción que no llega

No conseguía romper el Cartagena las líneas del Real Oviedo y era incapaz de no sobrepasar el centro del campo. Sin ideas y algo inoperante el conjunto albinegro. Carrión intentó mover a su equipo dando entrada a Gastón Silva, Boateng y Okazaki, que debutaba con el conjunto albinegro. El Real Oviedo seguía yendo a por más y Borja Bastón pudo tener en sus botas el tercero, pero Alcalá consiguió despejar. Viti tuvo otra ocasión con un remate de cabeza completamente solo.

Neskes, Okazaki y Gastón Silva fueron los mejores para el Cartagena en los últimos minutos. Especialmente el joven granadino, que inició varias jugadas que no obtuvieron el premio del gol. Rubén Castro tuvo una de las últimas ocasiones del encuentro después de un centro de Delmás, y su testarazo se fue rozando el poste izquierdo. Jirka protagonizó la última para el Real Oviedo, con un disparo seco que se marcharía desviado.

Tercera derrota del Cartagena esta temporada. Los albinegros cortan la buena dinámica tras dos victorias consecutivas ante Real Sociedad B y Zaragoza. El Real Oviedo aprovechó los errores de un Cartagena que se mostró inseguro en determinados momentos y se metió los tres puntos al bolsillo. El Cartagena continúa con seis puntos en su casillero y recibe la próxima semana a un Lugo que aún no ha conseguido ganar. Será el sábado a las nueve de la noche en el estadio Cartagonova. Otro encuentro donde los albinegros necesitarán ganar para recuperar la sonrisa.

«Tengo la sensación de que nos han ganado fácil»

Luis Carrión se mostró crítico con el partido que desplegaron los suyos en el Carlos Tartiere de Oviedo. El técnico albinegro apuntó que no fueron capaces de encontrar a Álex Gallar para proponer juego por las bandas, y tampoco las situaciones de juego con Cayarga y Delmás, cuyo trabajo es poner centros a Rubén Castro y Ortuño en el área. «Situaciones difíciles de defender», dice Luis Carrión ante dos delanteros cuya especialidad es el remate, como ya se pudo comprobar ante la Real Sociedad B por parte de Alfredo Ortuño.

El técnico cartagenerista reconoció que se vieron inoperantes durante todo el encuentro: «Desde el inicio de partido no hemos sido capaces de encontrar esas situaciones de juego que pretendíamos. Luego hemos cambiado, y tampoco. Esto me dice que tenemos que probar cosas nuevas, diferentes», comentaba Carrión, que matizó que este cambio no pasa por el sistema, sino de actitud.

«El otro día jugamos con 4-4-2 muy bien, y hoy -ayer para el lector-, muy mal. Hay cambiar situaciones mentales, de actitud, en los partidos, hay que estar vivos hasta el final, no podemos regalarlos así. Tengo la sensación de que nos han ganado fácil», apostillaba.