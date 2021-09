Al Salto del Caballo se desplaza el Águilas FC en su primera salida del campeonato para enfrentarse al Toledo, después de que en el último suspiro se le escapaba la victoria el pasado domingo ante el Mancha Real. Esa jugada ya está olvidada en el plantel blanquiazul y en su pensamiento solo tiene el objetivo de puntuar en Toledo. «Evidentemente me vendría contento con la victoria, pero me vendría contento con una buena actuación del equipo, porque al final el resultado hay muchos factores, incluso externos, que no controlas y yo quiero ver a mi equipo con la entidad que quiero transmitirles, muy intenso que vaya a por el partido, que tenga criterio para las jugadas en distintas fases del partido, crecer», explicaba Molo, quien añadía que «si eso es así, a la larga tendremos muchos mejores resultado que si hacemos un mal partido y ganamos, vendremos contentos, pero seguramente el crecimiento a la larga será peor».

Analizando al Toledo, el técnico costero decía que «tenemos un sistema parecido. En campo contrario somos muy verticales y en el bloque bajo hacen cosas muy parecidas a las nuestras. Es un equipo que en ciertas facetas se parece, en definitiva un buen equipo». Molo espera un partido muy igualado: «Será diferente al de la pasada semana, porque plantea cosas distintas, un equipo que en su campo se hace fuerte. Han hecho una plantilla para intentar hacer las cosas bien y espero un partido muy competitivo».

Para la cita el central Andrias Edmundsson continúa siendo baja, aunque Molo recupera al centrocampista Pedro Torres tras cumplir el partido de sanción que arrastraba desde la pasada temporada. El once inicial puede sufrir cambios con respecto al primer partido del campeonato, de los que no se han dado pistas durante la semana.

El Toledo, que arrancaba la temporada con una derrota por la mínima en Melilla, ha confeccionado una plantilla en la que continúan una decena de los futbolistas que consiguieron el ascenso de categoría y a la que se incorporan jugadores de nivel y muy jóvenes, como es el caso del delantero Iván Cédric, cedido por el Alcorcón; el media punta Alberto Bernardo, que llega libre del filial del Mallorca; o dos ex del Recreativo Granada: Miguel García y Diego Díaz. Javi Olmedo, Segado, Jabbie, Mario Gómez, Víctor Andrés, Rubén Moreno o Jokin Esparza son algunos de los nombres que completan el repertorio de recursos de un equipo liderado desde el banquillo por el joven Diego Merino.