‘Presupuesto’ es una de las palabras que más se escucha cuando se habla del Real Murcia. Manolo Molina, director deportivo murcianista, y las personas de su entorno ya se han ido encargando en los últimos dos meses en incedir en la fragilidad económica de los granas frente a otros equipos del Grupo V de Segunda RFEF, adelantándose así a cualquier fracaso futuro. Pero con la competición ya empezada, lo que vale son los resultados, y el Real Murcia hizo los deberes el pasado fin de semana y sumó los tres puntos frente al Marchamalo.

No fue el mejor partido, sin embargo la afición se marchó contenta por el triunfo y por ver a su equipo empezar mandando en la clasificación. Ese primer golpe sobre la mesa tendrá que ser refrendado hoy en el campo del Recreativo Granada. Ante el filial andaluz, que cuenta con una plantilla mucho más joven de otras temporadas, los de Mario Simón tienen la oportunidad de aumentar su racha de triunfos a la vez que engordan la confianza y la ilusión después de una pretemporada decepcionante.

Estarán otra vez en el punto de atención los jugadores más ofensivos. Se viene hablando de ellos todo el verano y frente al Marchamalo, no fallaron. Andrés Carrasco se estrenó como goleador grana y Fran García fue la pieza importante por la que apostó Manolo Molina. Con ese punto de partida, los granas han ganado tranquilidad, pero no deberán confiarse de un rival que hace una semana visitó el Rico Pérez de Alicante para enfrentarse al Hércules y consiguió sacar un punto después de igualar el gol del blanquiazul Pedro. Fue Eu, en el 66, el que firmó un punto para los de Rubén Torrecilla.

No tendrá bajas Mario Simón para este encuentro. Se espera que el técnico murcianista repita el once que empezó la liga ganando. La única novedad podría estar en el centro del campo. Con Garnet de vuelta tras jugar con su selección, el guineano podría entrar como titular, quitando el sitio a un Javi Saura que no estuvo a la altura en el compromiso de la pasada semana en Nueva Condomina. La duda es si Garnet está en condiciones de jugar después de solo entrenar tres días con el equipo y de acumular varios viajes en un corto periodo de tiempo.

Ayer mismo, en rueda de prensa, Mario Simón explicaba que el guineano «ha llegado en disposición de competir», destacando el ritmo que ha ganado después de jugar dos partidos con su selección, aunque no olvidando «la fatiga por el viaje».

El Reacreativo Granada no podrá contar en este encuentro con el exmurcianista Youness. El centrocampista, que abandonaba el club grana en los últimos días de pretemporada, no se podrá enfrentar a su ‘ex’ por contrato. Solo si los nazarís pagan un dinero al Real Murcia podría saltar al terreno de juego, algo que no se producirá.

«Los fallos en defensa no son alarmantes; fue algo circunstancial»

Mario Simón, técnico del Real Murcia, insistía ayer en que «lo importante era arrancar bien y a partir de ahí tenemos que ir corrigiendo los errores». En el primer partido de liga frente al Marchamalo, los granas dieron facilidades a balón parado. Por eso, el entrenador murcianista comentaba en rueda de prensa que «hay que corregir esas situaciones», pero no quiso darle mayor importancia. «No se había dado en pretemporada, pero para mí no es algo alarmante, solo son circunstancias», indicaba, destacando que después de la primera victoria, «ha sido una buena semana de trabajo, con la ilusión de haber empezado bien». «Hay que seguir mejorando y trabajando».

Sobre el Recreativo Granada, Simón destacaba que «es un equipo más joven que en temporadas anteriores». «Tienen un estilo de juego muy definido», recordando que «hay que estar muy atentos porque tienen mucha calidad y son muy verticales».

Simón también habló de la posibilidad de que el duelo frente al Mar Menor, que se debería jugar en El Pitín, se dispute finalmente en Nueva Condomina, cambiándose el orden de los partidos. «Acumular trespartidos en casa tiene una cosa buena: es el principio de liga y nos hace más fuertes, pero también tiene un inconveniente, que es jugar en la segunda vuelta tres partidos fuera de casa. Creo que si no se puede jugar allí, cambiar el escenario no es malo», comentaba el técnico del Real Murcia respecto al partido de la cuarta jornada.