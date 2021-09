Los intangibles son esas facetas del juego que no aparecen en las estadísticas pero que ayudan a ganar partidos. Tener uno o dos jugadores de ese perfil se ha convertido en fundamental en el baloncesto moderno. El UCAM Murcia va a tener esta temporada un jugador que sobresale en ese rol, el sueco Chris Czerapowicz, de 29 años y 2,02 metros de estatura, que el pasado curso dejó huella en el Obradoiro de Moncho Fernández. No fue el máximo anotador (promedió 7,8 puntos) ni el mejor reboteador (3,7), pero dejó su impronta en Santiago de Compostela, donde recibieron el pasado mes de junio como un jarro de agua fría la noticia de su marcha. Ayer, a poco más de una semana de iniciarse el campeonato en la Liga Endesa, fue presentado oficialmente con un equipo que hoy visita al Fuenlabrada (19.00 horas) en el penúltimo amistoso, y que este domingo cierra la pretemporada frente al Baxi Manresa (12.00 horas) en Yecla.

«Tener a Czerapowicz es una bendición para un entrenador», dice Gonzalo Rodríguez, segundo entrenador del Obradoiro y persona ligada a la Región por haber entrenado al desaparecido Balneario de Archena y participar todos los veranos en el Curso Internacional de Baloncesto que organiza Juan Carlos García para la Universidad de Murcia. Rodríguez considera al sueco un excelente compañero de equipo: «Es buenísima persona, excelente compañero y muy entrañable. Siempre se sacrifica por el equipo, entrena cuando está sano y lesionado. Es muy duro mentalmente y tiene un gran carácter, siempre con buena cara», explica el ayudante de Moncho Fernández.

¿Pero en qué facetas del juego destaca?: «Entiende muy bien el baloncesto y los espacios. Tácticamente es muy inteligente y muy bueno jugando sin balón», analiza Rodríguez, quien puntualiza sobre su lanzamiento a canasta -su porcentaje en triples la pasada temporada fue de un 38%- que «es un excelente tirador a pies quietos y también puede tirar en movimiento, aunque en esa faceta es algo peor».

Su ataque también se basa en el uno contra uno: «Tiene un muy buen uno contra uno, sobre todo si recibe el balón en movimiento y hacia la derecha, pero también tiene recursos si le cierran la mano buena», puntualiza el ayudante del Obradoiro, quien también destaca la fortaleza «mental» de Czerapowicz, recordando que «es capaz de sumar muchas acciones ganadoras en finales de partidos igualados. De hecho, a nosotros nos hizo sumar más de un triunfo la pasada temporada en el último partido».

Pero no solo en ataque aporta el sueco, ya que también en defensa es un buen especialista: «Puede defender en varias posiciones y su inteligencia táctica le hace estar bien colocado siempre», explica Rodríguez.

El alero, por su parte, mostró ayer en sala de prensa su perfil de jugador humilde: «Me defino como un alero muy versátil. Soy capaz de rebotear, de defender, de abrir la pista o jugar por la zona. Estaré a disposición del entrenador para complementar al equipo lo mejor posible», apunta, y también hace referencia a que en los amistosos de pretemporada no ha sido capaz aún de aportar muchos puntos: «No he tenido buena suerte en el tiro en estos primeros partidos, pero seguimos trabajando en ello», dijo. Y tampoco también deja claro que es ambicioso: «Viendo el trabajo que estamos haciendo y la plantilla que tenemos, creo que podemos pelear por llegar a los play off y a Europa».