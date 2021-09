El UCAM Murcia sigue con la ilusión intacta a pesar de no haber empezado de la manera deseada la temporada, con tan solo un punto en de seis posibles. Mañana se enfrentan al Real Madrid Castilla (21.00, Footters) en un duelo que será “muy especial”, tal y como declaró José María Salmerón en la previa del encuentro.

El técnico almeriense ha destacado lo atípica que ha sido la semana al jugar el encuentro el viernes, aunque ha transcurrido de forma satisfactoria. “La semana ha ido bien. Es una semana distinta porque al jugar el viernes tienes que adelantar el trabajo. Pero ha ido bien, tenemos a todos prácticamente y las sensaciones son positivas”. En ese prácticamente que decía Salmerón, se incluía también a Charlie Dean, que parece haberse recuperado aunque todavía no apunta a titular. “Charlie Dean ya ha entrenado con el grupo y podría estar con nosotros, aunque todavía no está en la forma óptima para competir”, expresaba.

“Jugar contra el Real Madrid Castilla es siempre un partido especial. La entidad consiguió el logro más grande de su historia contra este rival, en su campo y con jugadores espectaculares. Para mí también es especial porque jugué allí ocho años y estuve uno como entrenador y es como mi casa porque crecí allí”, explicaba tras conseguir el ascenso a Segunda en la temporada 2015-2016.

Salmerón también recalcaba la dificultad y la igualdad que habrá en el Grupo II, donde hay filiales muy poderosos. “Nosotros este año tenemos cinco de las mejores canteras de España en el grupo. El Madrid es una de las mejores también a nivel internacional. Competir contra filiales es ir a un ritmo distinto, uno muy superior. Tienen jugadores que tienen una calidad individual espectacular y tenemos que estar centrados porque al mínimo despiste llega una acción buena individualmente que te hará daño”, afirmaba ala vez que daba la clave para sacar los tres puntos. “Para ganar debemos hacer un partido muy completo en todos los sentidos y mejorar en las dos áreas. Tenemos calidad para ello”.

A pesar de llevar tan solo un punto de seis posibles, Salmerón llama a la calma, pues ya no es una liga como la del año pasado y queda un mundo por delante. “Esto no ha hecho más que empezar. Es el tercer partido de liga. Quedan muchísimas jornadas y en el tercer partido no podemos empezar a meternos presión, si no iremos mal. Hemos iniciado la liga con un punto pero podría haber sido con cuatro o seis. Esto es fútbol y tenemos que pensar que el equipo está en muy buenas condiciones y los puntos acabarán llegando. Donde se decide todo será en mayo”, apuntaba.

Sobre Manu Garrido, la última incorporación del UCAM Murcia, dijo que “está en condiciones de competir. Le veo a un nivel físico muy bueno aunque sí que es verdad que antes de venir tuvo una microrrotura, pero ya se le ve bien. Puede ser titular como cualquier otro jugador”, finalizaba.