El centrocampista Neskes continuará ligado al FC Cartagena. El joven granadino ha sido una de las grandes sensaciones de la pretemporada albinegra, dejando actuaciones muy destacadas en los amistosos de preparación del conjunto cartagenero. Ahora, la disciplina presidida por Paco Belmonte ha estado rápida en blindar a un futbolista que promete. Neskes continuará hasta 2024.

Llegó la temporada pasada al FC Cartagena B para ponerse a las órdenes de Pepe Aguilar. El filial albinegro se quedó a las puertas de ascender tras no conseguirlo a la primera frente al Pulpileño, y posteriormente ante el Mar Menor. No obstante, fue uno de los fijos del técnico cántabro durante la campaña 2020-2021. Su buen hacer la pasada temporada le hizo ser uno de esos canteranos que ha entrado en dinámica con el primer equipo, siendo Luis Carrión su principal valedor.

Neskes ha cuajado muy buenas actuaciones durante la pretemporada: una pieza clave en el centro del campo, ofreciéndose a sus compañeros en transiciones ofensivas e incluso atreviéndose en la zona de tres cuartos de campo.

De la Bella: «Cada semana que pasa estoy mejor»

Alberto De la Bella ha vuelto a coger el mando de la titularidad tras la lesión que ha sufrido Antonio Luna, que tendrá que seguir fuera al menos una semana más. De la Bella quedó relegado al banquillo en las primeras jornadas de liga, pero ahora tiene la oportunidad de reivindicarse. «Cada semana estoy mejor. Está claro que después de muchos meses parado el ritmo de competición cuesta cogerlo. En este partido me encontré mejor que ante el Zaragoza y en el próximo seguro que estoy mejor», asegura. De la Bella se muestra bastante satisfecho con la victoria ante la Real Sociedad B: «Hicimos un buen trabajo y llegó ese premio con un gol de Ortuño prácticamente en el último minuto, los aficionados se fueron contentos a casa y nosotros también, comentaba. Un partido especial en donde se notó el apoyo de la grada, dice el lateral albinegro que notaron el aliento de los aficionados. No tiene ninguna duda de que el partido ante el Real Oviedo será complicado. «Un partido difícil, vienen de ganar en Huesca. Nos van a poner las cosas difíciles, no quieren tanto la pelota como la Real Sociedad B. Vamos a tener que proponer nosotros y romper esa presión que nos harán para crear nuestro juego».