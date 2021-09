El alero sueco Chris Czerapowicz, uno de los dos fichajes esta temporada del UCAM Murcia CB, ha destacado en su presentación oficial el gran recibimiento y apoyo que ha tenido de los compañeros para adaptarse a la ciudad: "He visto una muy buena química. Se nota que mis compañeros ya han jugado juntos y se conocen. Es un grupo muy competitivo. La acogida ha sido muy buena y nos estamos adaptando al grupo muy bien", ha dicho.

El jugador, uno de los más destacados en los partidos de clasificación para el Mundial con su selección, se ha definido como un jugador muy polivalente y capaz de ayudar al equipo en distintas posiciones. "Me defino como un jugador muy versátil. Soy capaz de rebotear, de defender, de abrir la pista o jugar por la zona. Estaré a disposición del entrenador para complementar al equipo lo mejor posible", ha dicho un Chris Czerapowicz que ve en Sadiel Rojas un buen espejo en el que mirarse para seguir mejorando: "Ahora mismo me encuentro bien. No he tenido buena suerte en el tiro en estos primeros partidos de pretemporada, pero seguimos trabajando en ello. Tengo como compañero a Sadiel Rojas, del que tengo que aprender mucho sobre el nivel de intensidad".

El nuevo jugador universitario se ha mostrado ilusionado con la temporada y confiado en poder conseguir los objetivos por los que pelea el UCAM Murcia: "Viendo el trabajo que estamos haciendo y la plantilla que tenemos, creo que podemos pelear por llegar a los play off y a Europa. Tenemos que seguir trabajando y mejorar el tiro, pero hay posibilidades con este grupo de trabajo".