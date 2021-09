El piloto de Mazarrón Pedro Acosta ya ha definido su futuro. Después de unos meses de negociaciones, la próxima temporada seguirá en KTM pero en una nueva categoría, Moto2. “El salto a Moto2 es un movimiento que quería hacer. Por supuesto, todavía tenemos mucho que aprender en Moto3, pero cambiar de clase nos permitirá definir algunos detalles y conducir más solos. Me ayudará a crecer como piloto en general. Quedarnos con Red Bull, KTM y Aki Ajo será bueno para nosotros, porque llevamos un año de experiencia juntos y, además, ya tengo una relación con las personas que serán mis mecánicos el año que viene, que es algo positivo e importante. Me han ayudado a dar mis primeros pasos en el Mundial, a creer que era capaz de estar ahí y a crear una metodología de trabajo adecuada al nivel de esta competición”, ha dicho el murciano nada más conocerse su cambio de categoría. Su contrato ya no va a estar vinculado al Team Ajo, sino directamente a KTM y con una duración de tres años, que es el plan diseñado para que llegue a MotoGP. Durante este tiempo de incertidumbre, han sido varios los equipos que se han interesado por ‘El Tiburón de Mazarrón’, entre ellos el que apadrina el italiano Valentino Rossi, que a final de este curso se retirará.

Y es que Pedro Acosta se ha convertido en la gran sensación esta temporada del Campeonato del Mundo de motociclismo, donde ha obtenido cinco victorias pese a ser un novato y es el líder destacado de Moto3. El pupilo de Paco Mármol compartirá box con Augusto Fernández, un piloto más experimentado, pero en la misma situación está este año con respecto a Jaume Masiá y se ha convertido, por méritos propios, en el líder del Team Ajo, escudería ligada a KTM.

“De cara a 2022 estamos felices de tener otro par de grandes pilotos con Pedro Acosta y Augusto Fernández y una combinación prometedora de experiencia y juventud. El año de novato de Acosta en Moto3 ha sido algo especial y se avecinan más. El paso a Moto2 después de solo una temporada en Moto3 es grande, pero si hay un piloto que puede dar este paso, ese es Pedro. Tenemos mucha confianza en él y, por supuesto, lo apoyaremos plenamente. Junto con Red Bull y KTM, estoy seguro de que hemos seleccionado los talentos adecuados para nuestra KTM GP Academy para el futuro”, ha dicho Aki Ajo, gerente de la escudería.

Asimismo, Pit Beirer, director deportivo de KTM, ha indicado sobre el salto del murciano que “es un gran placer apoyar el deseo de Pedro de pasar de Moto3 a la siguiente categoría. Lo que ha demostrado en su primera temporada en el Campeonato del Mundo es extraordinario y creemos que puede mantener el impulso. Continuará enfocándose en su objetivo para 2021, pero luego abordaremos el próximo desafío juntos”.

En el horizonte próximo está el salto a MotoGP del murciano, un piloto al que la Moto3, por envergadura física, se le empieza a quedar pequeña. Por ello, dentro del equipo no se ha dudado en confiar en su talento para seguir avanzando en su carrera deportiva. El plan inicial es que Acosta esté dos años en Moto2 antes de dar el salto a la categoría reina en 2024.

Con la confirmación del salto de Acosta a Moto2 y el contrato que ha firmado en piloto de La Ñora Fermín Aldeger, que se proclamó campeón de Europa hace quince días, con el Team Boscoscuro para militar el mismo año en la misma categoría, el motociclismo murciano contará con dos integrantes en la misma parrilla de salida, un hecho histórico. Además, ambos son jóvenes con talento, capaces de todo.

Este fin de semana, ambos estarán en Motorland Aragón, donde se disputará un nuevo gran premio. Aldeguer está sustituyendo a Yari Montella.