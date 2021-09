Cuando pase un tiempo y al aficionado del Real Murcia se le pregunte por el primer partido de su equipo en Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español, si es que recuerdan algo, será el marcador. El 3-2 que aparecía en el electrónico al final del partido frente al Marchamalo, posiblemente la cenicienta del Grupo V, fue lo mejor de un encuentro que demostró que la pretemporada ha servido de muy poco y que Mario Simón tiene mucho trabajo por delante para convertir al Real Murcia en un equipo ascensor.

Los más de seis mil aficionados que regresaban a Nueva Condomina después del descenso no vieron nada del Real Murcia que desean tener. Su equipo fue un trapo roto ante un rival de Tercera División y frente al que no vale la excusa del presupuesto que tanto vamos a escuchar este temporada cada vez que los granas engorden su casillero de derrotas. Pero, como el destino ya es demasiado cruel con los murcianistas y esto solo acaba de empezar, cuando el colegiado pitó el final del partido la mayoría de asistentes se quedaron embobados mirando el electrónico, pensando que al final el fútbol son goles y victorias, y que el Real Murcia acababa de sumar tres puntos en una temporada en la que está obligado a ascender. Casi sin parpadear, los abonados de la zona preferente, de la lateral y del fondo sur memorizaban el resultado. Los del fondo norte, por su parte, tenían que imaginárselo, ya que el marcador que tenían enfrente se mantuvo en negro durante los noventa minutos, otro signo más de la decadencia en la que ha caído un club hasta hace muy poco profesional.

Llegaba el Real Murcia después de una pretemporada cargada de dudas. La falta de gol estaba en boca de todos, y en 90 minutos los granas quisieron mandar un mensaje a sus críticos. Demostró Fran García que quiere asumir el papel de futbolista importante que le otorgó Manolo Molina; se estrenó Andrés Carrasco con su primer gol y Alberto González confirmó que la defensa puede aportar cosas en ataque. Pero la mejor noticia de todos es que una de las grandes virtudes de este Murcia estará en las acciones a balón parado. Le regaló el Marchamalo a los de Simón numerosas faltas al borde del área, y no lo desaprovecharon los locales, convirtiendo cada córner y cada falta en peligro.

Cuando el colegiado señaló la pausa por hidratación a la media hora, a casi todos los presentes, si no a todos, se les pasó por la cabeza levantarse y tomar la puerta de salida disimuladamente. Lo que se estaba viviendo en Nueva Condomina era insufrible. Para olvidar fue el estreno del Real Murcia. Ni Javi Saura ni Julio Gracia, poco van a durar en el once con partidos como el de ayer, eran capaces de imponer criterio y calidad ante un rival sin apenas recursos. Desaparecido el centro del campo, solo quedaba encontrar a Fran García y a Dani García, éste último condenado a la banda. Pero ni uno ni otro aguantaban en pie un segundo. Sabedores de que tenían todas las de perder, los visitantes salieron con la lección aprendida. Cada vez que un grana entraba en contacto con el balón, allí estaba un futbolista del Marchamalo para hacer una falta y acabar con cualquier aproximación al área.

Les salió bien a los de Pablo Amenza. Les salió tan bien que el Real Murcia se olvidó del partido, se olvidó de que luce un escudo centenario y empezó a caer en la trampa de su rival, exagerando cada caída, perdiendo el tiempo en cada acción, con pelotazos de Serna, sin buscar soluciones, con demasiada desesperación...

Fue media hora para olvidar. Media hora para coger la puerta de salida y no volver en toda la temporada. Media hora en la que el Real Murcia se empeñó en arrastrar el escudo una vez más, pero esta vez con la gravedad de que el equipo está en Segunda RFEF, la cuarta categoría, y ya no se puede caer más bajo.

La mayoría, en ese momento, hubiera pronosticado que el partido iba a acabar con un 0-0 y gracias, pero Fran García se empeñó en despejar algo el camino. Con un disparo desde fuera del área, el extremo subrayaba dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, el balón parado puede servir de desahogo y mucho. Por otro, la debilidad del Marchamalo, incapaz de mantenerse en pie al primer tiro de peligro.

Con el 1-0 parecía que todo iba a ser más fácil, pero no lo fue. No lo fue porque el Real Murcia no era mucho mejor que el Marchamalo. Después de una pretemporada alabando a la defensa, los manchegos les sacaron los colores, empatando justo cuatro minutos después del 1-0. Menos mal que, en el descuento de la primera parte, los granas volvían a sacar petróleo de la estrategia para que Alberto González, después de un tiro al palo y de un despeje de Jony, pusiese el 2-1.

Acabó la primera parte con gol grana y empezó la segunda de la misma forma. Andrés Carrasco hacía un 3-1 que presagiaba un festival de goles, pero el Real Murcia comenzó la Segunda RFEF decepcionando y mucho, dejando entrever que ni en la cuarta categoría promete ser un equipo ambicioso.

Con una cenicienta como el Marchamalo, Javi Saura y Julio Gracía seguían en paradero desconocido, y sin el control del partido nada estaba asegurado, sobre todo si Dani García fallaba incluso sin portero y si la defensa se empeñaba en regalar un penalti. Ni con el 3-2 supo el Murcia tranquilizarse y decirle al Marchamalo quién mandaba en Nueva Condomina. Consintieron los granas que el correcalles fuese a más, se conformaron con los contragolpes, donde falló una clara Fran García, y se olvidaron de que el centro del campo estaba roto y que la defensa andaba demasiado vendida. Con el Marchamalo disfrazado de local en Nueva Condomina, las miradas se desviaron del césped al marcador. Solo quedaba eso, conformarse con la victoria y pensar que esto acaba de empezar y que lo bueno ya llegará.