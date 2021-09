El UCAM Murcia llegaba a Sevilla con la necesidad de conseguir la primera victoria tras haberse dejado puntos en casa en su estreno. Salmerón tenía claro que había cosas que modificar del partido del debut en la categoría e introdujo cambios en todas las líneas del once. En la portería volvía Biel Ribas dejando en el banquillo a Unai Agirre mientras que en defensa el lateral izquierdo titular sería Chacartegui en detrimento de Viti. El centro del campo lo formarían Caballero y Armando, sustituyendo el primero de ellos a Abenza. Arriba Liberto entraba por Xemi.

La primera parte pasó por varias estaciones, arrancaba con un filial bético que salía a lo esperado, tratar de robarle la posesión a los de Salmerón, controlar el juego y el partido. Fekir era el timón de un Betis que combinaba sin peligro en los primeros veinte minutos de encuentro hasta que el UCAM enseñó los colmillos pasado el ecuador del primer tiempo.

Tras un monólogo de posesión del Betis Deportivo que no generaba peligro, el UCAM recuperó la pelota y empezó a llegar. Primero era Caballero con un disparo desde la frontal el que obligaba a Rebollo a estirarse para despejar a córner, poco después llegaría la jugada más peligrosa del encuentro para los murcianos.

Una buena acción de Moyita prolongaba por banda a Chacartegui que al llegar a línea de fondo ponía el balón atrás para que fuese Liberto el que estrellase su remate en el poste, en el rechace, de nuevo llegaba Caballero que la mandaba por encima del larguero a bocajarro.

Llegaríamos al ‘cooling break’ con un UCAM que había mejorado sus sensaciones iniciales y dominaba, pero el cuadro bético aún tenía algo que decir. Apareció Raúl, máximo goleador de los verdiblancos la pasada campaña y el Betis despertó para dar lugar al show de Biel Ribas, sacándolas de todos los colores a sendos remates desde la frontal de Fekir y Lara.

Llegábamos al descanso con un partido trepidante que no continuaría con esta tendencia en el segundo tiempo. Tras el entretiempo, el Betis volvería a apretar arriba y no tardaría más de un minuto en adelantarse en el marcador. El centrocampista ofensivo Lara se asomaba al balcón del área para con un golpeo a media altura batir a Biel Ribas y adelantar a los sevillanos.

El UCAM estaba prácticamente noqueado, el Betis seguía llegando y no recuperaba el cuero con facilidad el equipo universitario en los compases siguientes al gol local.

Buscaban la reacción los murcianos con la entrada de Xemi por Liberto pero seguían sin encontrar puerta, los minutos pasaban y las pocas ocasiones eran béticas con un Lara que estaba desatado.

La segunda parte nada tenía que ver con la primera, muchas interrupciones y pocas ocasiones mientras Salmerón echaba más leña al fuego con las entradas de Santi Jara y el debutante Manu Garrido.

Seguía sin poder el UCAM con el muro verdiblanco y el técnico almeriense agotaba sus cartuchos dando entrada a Josema y a Mario Abenza a falta de poco más de diez minutos para el final del encuentro.

De las sustituciones, el único que sobresalía era Manu Garrido, el recién llegado delantero lo intentaba, aportando mucha movilidad y remate el ariete, pero sin éxito, el Betis seguía cómodo con una gran defensa y tiraba de experiencia para dejar a cero al UCAM en su visita a Sevilla. El viernes que viene espera otro filial, el Castilla.

El técnico admite el mal partido de los suyos y defiende que no están teniendo fortuna arbitral

El entrenador almeriense, José María Salmerón, salió a rueda de prensa con los bolsillos vacíos tras la derrota por la mínima en Sevilla.

Salmerón reconoció que la primera parte del equipo dejó detalles de lo que van a llegar a ser: «La primera parte del equipo ha sido buena, hemos tenido varias ocasiones, en el segundo tiempo el gol tan tempranero nos ha complicado las cosas».

La segunda mitad del encuentro nos dejaba un UCAM que no encontraba la forma de llegar a la portería contraria, en parte, por el buen hacer bético: «Nos ha faltado un poco de calma, no encontrábamos el último pase y toca reflexionar, nos hemos precipitado».

En lo que respecta al arbitraje, admite que no están teniendo suerte de momento: «El otro día nos anulan un gol, hoy perdonan la roja a Fekir, no es una excusa, pero no estamos teniendo suerte de momento con eso».

El rival, no era un filial común, mucho oficio y una defensa experimentada desbarataban los ataques murcianos: «El Betis tiene un filial muy potente con mucha calidad y que está muy trabajado, lo han demostrado».

Sobre Manu Garrido, el míster admite que está trabajando muy bien y que está contento con el rendimiento del delantero.

Salmerón: «Hemos atacado de forma precipitada, toca mejorar»