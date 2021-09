Ha sido una pretemporada llena de sombras. Un periplo que no incita precisamente al optimismo en lo que respecta al estreno del Real Murcia en la Segunda RFEF pero que entre tanta oscuridad, ha dejado ciertos destellos de luz que ilusionan a la afición grana.

Una ilusión que viene a sabiendas de que nada tienen que ver unos partidos de preparación con la liga de verdad, cuando hay puntos en juego la situación es totalmente diferente y el cuadro murciano lo sabe, empieza lo bueno, a priori de momento bueno, y el fútbol tiene muchas cuentas pendientes con el Real Murcia, por lo que no queda otra que creer.

La temporada en esta nueva ‘Segunda División B’ nos deja un grupo V en el que los de Mario Simón deberán soñar con el ascenso peleando contra equipos de mayor presupuesto, que si bien a pesar de tener más potencial económico, no cuentan con la historia y la afición que posee el laureado club de nuestra Región, algo a lo que debe agarrarse el combinado grana.

Enfrente, en la travesía para el ascenso a la Primera RFEF, la primera prueba en el camino será un CD Marchamalo que llega al Enrique Roca sin presión, a disfrutar de un estadio de LaLiga y a luchar por comenzar la temporada de la mejor posible sabiendo que el club murciano no debe ser de su pelea a final de año, pero confiando en que las predicciones están para romperse.

El CD Marchamalo es un club ubicado en la provincia de Guadalajara en el que viven cerca de 8.000 habitantes, unos 440.000 menos que en la capital de la Región, pero ya saben como va esto, cuando pita el colegiado, esto son once contra once y gana el que más goles mete, no el que tiene el estadio más bonito ni el que cuenta con más recursos deportivos o extradeportivos.

En lo que respecta a lo que pasará sobre el verde, Mario Simón ya dijo en rueda de prensa que el rival es un equipo al que conoce de sobra, espera un contrincante incómodo, que defiende muy bien y que vendrá a apretar arriba al Murcia como el que sabe que la arena le quema pero corre hacia la orilla. El Marchamalo no tendrá nada que perder y ese ambiente de gesta está presente en su vestuario, saben que el Real Murcia es el que tiene que salir a ganar sí o sí y ellos buscarán hacer daño con transiciones rápidas a la contra.

Los de Mario Simón por su parte deben agarrarse a una defensa sólida, que en los últimos ensayos de pretemporada dejo ciertos alardes de optimismo para tener algo sobre lo que crecer, con un Julio Gracia que debe ser el líder del centro del campo ante la ausencia de Pablo Ganet, convocado con su selección, el joven deberá tirar de galones y poner la calidad en la medular grana.

Arriba es donde aparece el principal problema del equipo, sin apenas gol en esta pretemporada y con varios de sus puntas aun sin ver puerta, veremos si el técnico madrileño continua apostando por Andrés Carrasco en punta o da la oportunidad al joven Boris Kouassi al que conoce de su etapa en el filial del Albacete. Las bandas por su parte pueden ser el filón por el que el Real Murcia pueda hacer daño al Marchamalo, parece que Fran García será uno de los elegidos, por el otro costado, variantes no le faltan a Mario Simón para poder armar un once competitivo.

En definitiva, todo lo que no sea sumar hoy de tres ante el CD Marchamalo no será algo positivo, lo que está claro es que para volver a volver, hay que creer, y la afición grana cree y mucho, en este Real Murcia.