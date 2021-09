Augusto César Lima, del UCAM Murcia, ha valorado la victoria conseguida en pretemporada frente al Real Madrid, al que hoy se vuelve a enfrentar (20.00 horas), en este caso en el Torneo Costa del Sol en Málaga, pero ha remarcado que «lo realmente importante es que lleguemos bien y en forma al día 19 de septiembre», fecha de inicio de la Liga Endesa de baloncesto en el Palau Blaugrana frente al Barcelona, vigente campeón.

El pívot hispanobrasileño, de 29 años y uno de los capitanes en su segunda campaña en su tercera etapa en el club, ha dejado atrás la distensión del ligamento lateral externo y el edema óseo que padeció en la rodilla izquierda y está llamado a ser clave en los esquemas de Sito Alonso, su entrenador.

«Poco a poco iré encontrándome mejor tras recuperarme de la lesión que me hizo perderme el tramo final de la temporada pasada y sé que el 19 estaré bien, pues me estoy cuidando. Ahora mismo no estoy al 100 % porque he estado mucho tiempo parado, pero cada partido iré a más», ha apuntado.

Al conjunto blanco se volverá a medir el equipo murciano hoy y mañana domingo se enfrentará al Unicaja en el Torneo Costa del Sol en Málaga.

«Llega el momento más bonito, el de jugar partidos. Al final, cuando entrenas tanto, el cansancio mental y físico cuesta de llevar, pero llegando a los partidos todo sale solo y es el disfrute del jugador», ha apuntado el de Río de Janeiro.

«Es importante empezar con victoria, pero no significa nada. Lo realmente importante es que lleguemos bien y en forma al día 19 sabiendo las jugadas del equipo y haciendo piña», ha añadido.