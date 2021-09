Los ciclistas murcianos no han tenido suerte con las caídas en la Vuelta a España. Si en la séptima etapa era Alejandro Valverde el que regresaba a casa por una fractura de clavícula de la que tuvo que ser intervenido en el hospital La Vega por el doctor Paco Esparza, en la decimosexta sufrió un percance el muleño Luis León Sánchez, el campeón de España de 2020. Como consecuencia de la misma, el ciclista del Astana no llegó a tomar la salida en la decimoséptima jornada pero no ha sido hasta hoy cuando se ha conocido la causa. Luisle tiene fracturadas cuatro costillas y también tiene un edema óseo en el esternón. Por el mensaje que ha dejado en su cuenta de instagram el deportista de Mula, espera recuperarse pronto, ya que ha anunciado que ha comenzado a trabajar en la recuperación con el fin de estar antes de final de la temporada de nuevo en las carreteras.

El murciano de 37 años de edad ha sido el ganador este año de la Clásica de Ordizia y ha disputado tanto el Giro de Italia, donde acabó en el puesto 33 de la general, como la Vuelta a España. Además, también fue tercero en el Gran Premio Miguel Induáin y segundo en una etapa de la Volta a Catalunya. Hasta la fecha lleva 82 días de competición pero espera sumar algo más en las últimas pruebas de la temporada, que se disputarán a finales de septiembre y durante la primera quincena de octubre.