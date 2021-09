Mejorar desde la victoria es el escenario ideal. El FC Cartagena sumó la pasada jornada una victoria ante el Real Zaragoza que le debe servir de impulso de cara a las siguientes jornadas. El conjunto cartagenero recibe en esta ocasión (hoy, 18.15 horas, Movistar) a la Real Sociedad B, el filial entrenado por Xabi Alonso. Un ilustre de excepción que visita el Cartagonova con un grupo de jugadores a los que ha llevado a Segunda División.

La Real Sociedad B llega invicta a la cita con el FC Cartagena. Un inicio sorprendente para un recién ascendido: una victoria y dos empates que les coloca en décima posición 5 puntos, los mismos que ha sumado otro recién ascendido que ha dado la campanada como el Ibiza. Algo que no deja de ser anecdótico a estas alturas del campeonato, pero sorprende.

Hombre de club

Esta generación llega pisando fuerte de la mano de Xabi Alonso. Leyenda del fútbol español, ha tenido opciones para ocupar banquillos de Primera División, Bundesliga e incluso Premier League, pero ha preferido permanecer en el Sanse. Alonso le ha impreso a su equipo un estilo de juego muy rocoso que le hace sentir incómodo a sus rivales, con un ataque muy alegre, con las ideas claras y que le gusta tener el balón. Aún no han encajado ni un gol.

No ha tenido hacer demasiadas incorporaciones: Cristo, cedido del Málaga; Germán Valera, talentoso jugador de Molina de Segura cedido del Atlético de Madrid; y Pokorny han sido los únicos fichajes de los donostiarras.

Si hay un nombre propio que ha sobresalido en este inicio de liga ha sido el de Jon Karrikaburu: el joven delantero es un goleador nato, en su debut en Segunda no le temblaron las piernas para hacer el 1-0 que supuso la victoria frente al Leganés. Karrikaburu lleva el gol entre ceja y ceja, pero no podrá visitar el Cartagonova por estar convocado con la selección española sub-21. A su baja, Alonso debe sumar las de Roberto López, Pokorny, Sola, Turrientes y Olasagasti, que es duda.

El FC Cartagena también llega algo tocado en cuanto a efectivos. De Blasis aún debe seguir alargando una semana más su recuperación, al igual que Antonio Luna, que tiene para dos semanas más. Nacho Gil ya ha sido intervenido del hombro y tendrá entre tres y cuatro meses de baja. Un contratiempo importante.

En La Romareda se comenzó a ver progresivamente la mejoría del equipo cartagenero. Fuertes en defensa, los albinegros no dejaron que los blanquillos rematasen a su portería en exceso. Bien achicando balones, pero la tarea pendiente es arriba. Con la llegada de Dauda y Okazaki, Luis Carrión tendrá más variantes para una segunda línea de ataque excepciones. El japonés aún no podrá ser convocado, pero Dauda ya está listo.

El Cartagena va con todo a intentar sacar los tres primeros puntos de la temporada ante su afición. Más de 6.000 personas se darán cita en las gradas del Cartagonova para tratar de insuflar la energía que necesita el FC Cartagena para remontar posiciones en la tabla y dejar atrás los puestos de descenso.

Teddy, cecido al Atlético B

El inglés Edward Campbell Sutherland ‘Teddy’, jugador de la cantera del FC Cartagena, proseguirá su carrera en la del Atlético de Madrid, cuyo filial está en Tercera RFEF, después del acuerdo alcanzado entre los dos clubes para que este extremo derecho de 21 años recale en la entidad rojiblanca en calidad de cedido. Teddy, nacido en Londres el 28 de marzo de 2000, llegó al Cartagena en 2016 después de haber estado en las bases del Villarreal y del Ciudad Jardín para integrarse primero en el equipo juvenil y luego en el filial blanquinegro. Un año después se fue a los juveniles del Getafe para más tarde pasar por el Elche Ilicitano, desde el que regresó a Cartagena el pasado año.

«Hay jugadores libres, pero a día de hoy la plantilla está bien»

El FC Cartagena se prepara para afrontar una nueva jornada de liga. El cuarto compromiso del campeonato para el conjunto albinegro, recibe en el Cartagonova (18.15 horas) a la Real Sociedad B de Xabi Alonso. El filial donostiarra llega invicto al enfrentamiento contra el Cartagena, con 5 puntos en su casillero.

Luis Carrión analizó las cuestiones previas a este partido al que el Cartagena llega con las bajas aseguradas de Nacho Gil, Luna y De Blasis. El técnico albinegro alaba a sus rivales: «Me gusta mucho cómo juegan, en defensa, compactos y en ataque, alegres, con una idea clara de juego. Es bonito para el espectador, pero eso no significa que sean imbatibles», advierte Carrión.

El conjunto cartagenero llega bien a este encuentro y ya puede sumar a un efectivo más: Dauda podrá ser uno más en la convocatoria. Carrión considera que su plantilla está «compensada» y que la llegada de un nuevo fichaje no es una urgencia: «Hay jugadores libres que podemos incorporar, pero no me preocupa demasiado, el club sigue trabajando en ello, pero a día de hoy creo que la plantilla está bien».

«Llegamos bien de ánimo y de trabajo. Siempre que ganas estás mejor durante la semana y no hay que olvidar que, aunque pierdas, siempre haces cosas bien y que cuando ganas también haces cosas mal. Eso es lo que ocurrió en el último partido, pero salimos con tres puntos y eso siempre es un motivo de alegría», apuntó Carrión, quien dijo que su equipo es «optimista, está bien y con ganas de que llegue el encuentro».

«Tenemos que imponer nuestro fútbol y también es importante estar acertados en las áreas. Debemos ser un equipo alegre con balón y defender bien, pues esas van a ser las claves», concluyó.