La Segunda RFEF ya está aquí para el Real Murcia. Con la equipación por fin presentada y la plantilla cerrada, le llegaba el turno a Mario Simón de convencer a la afición de que la tónica de la temporada iba a ser diferente a lo que hemos estado viendo en las semanas previas de preparación.

Con el debut ante el CD Marchamalo, club al que el entrenador conoce bien al haberse enfrentando contra ellos dos veces la pasada campaña, a la vuelta de la esquina, el míster promete una versión grana muy diferente a lo visto hasta ahora: “El domingo llega el primer reto con puntos, nos genera ilusión y aunque la mejor versión del equipo aún está por llegar, vamos a ver a un equipo totalmente diferente al de pretemporada”

Un equipo que tendrá disponibles a todos sus efectivos salvo Pablo Ganet, que se encuentra convocado con su selección, y que pese a encontrar jugadores en sus filas que han llegado hace poco, todos podrían partir de inicio: “Todos los jugadores se encuentran disponibles, estamos adaptando las cargas físicas para los últimos en llegar y se que se nota una pequeña diferencia a nivel físico pero están preparados, cualquiera podría ser titular”, comentaba el técnico.

En lo que respecta a la profundidad de la plantilla, el míster comentaba el caso de Pablo Haro y como se ha gestado la decisión de su continuidad: “Hemos comentado con cada jugador su situación y no tenemos ningún reproche personal hacia nadie, yo solo me preocupo de la faceta deportiva, hablamos con él y su decisión fue continuar por lo que es uno más y está disponible para aportar”.

#RuedaDePrensa | 🎙️ Repasa las declaraciones de @mariosimon2 en la previa de la #J1 ante el @CD_Marchamalo



🗣️ <<Empezar bien es fundamental, pero tenemos que ir paso a paso sabiendo que debemos pelear por la victoria cada domingo>>.#RealMurciaMarchamalo — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 3 de septiembre de 2021

El debut del Real Murcia en el estadio Enrique Roca será el próximo domingo a las 19:00, sobre un verde que pese a no estar en su mejor estado, no preocupa al entrenador madrileño: “El césped nos gustaría a todos que estuviese un poquito mejor, no esta tan mal como parece y va a estar igual para los dos equipos, con el paso de estas semanas esperamos que se ponga como todos deseamos”.

Sobre el rival, Mario espera un Marchamalo que venga a apretar arriba al Real Murcia, un bloque muy compacto que genera peligro constantemente a la contra con transiciones rápidas, sin embargo cree que el momento de sus arietes va a llegar y confía en su capacidad para el encuentro: “Los delanteros tienen mucha facilidad para encontrar el gol, lo de Boris fue una oportunidad de mercado y creemos que va a aportar mucho, tiene un gran potencial, en cuanto les lleguen ocasiones, las van a materializar”.

Ahora, con el inicio de la “semana más bonita de la pretemporada”, pues el técnico aún considera las primeras jornadas como preparación, Mario Simón es optimista pero mantiene los pies en el suelo: "El objetivo real es ganar el domingo, a largo plazo ya se verá, de momento tenemos que cuadrar todas las piezas que tenemos y sacar los tres puntos”.

Sobre la categoría, deja de lado las excusas a sabiendas de que se encuentra en el grupo más duro de la Segunda RFEF: “Tenemos una de las mejores plantillas pero hay equipos con más presupuesto, estamos en el grupo más difícil de la categoría pero no podemos estar llorando antes de la primera jornada de liga”, finalizaba el míster.

Este domingo, hora de ver si los delanteros por fin se reencuentran con el gol y de comenzar a medir las aspiraciones del Real Murcia esta temporada, ante el CD Marchamalo.