El FC Cartagena cerró el mercado con dos incorporaciones que sorprendieron a los aficionados. Una, por la dimensión mundial de un futbolista como Shinji Okazaki; y la otra, por ser un desconocido con grandes cualidades aún por explotar. El que vivió ayer primero su puesta de largo con el club fue Mohammed Dauda, media punta ghanés de 23 años que fue presentado como jugador del FC Cartagena de pleno derecho.

Mo Dauda estuvo acompañado del director general deportivo del FC Cartagena, Manolo Sánchez Breis, quien afirmó que lo que más le fastidia es «no traer a este jugador en propiedad». Además, afirmó que es un futbolista que va a ofrecerle características que no tenía la plantilla como potencia, subir al espacio, y versatilidad: Dauda puede jugar de delantero e incluso de extremo: «Es un futbolista que nos va a venir muy bien y va a complementar muy bien esa zona de ataque con Okazaki. Ojalá que lo pueda demostrar y la afición disfrute de un jugador del que creo que se va a hablar mucho esta temporada», dijo.

Dauda se define como un futbolista que retiene bien el balón corriendo hacia al ataque, crear oportunidades y sobre todo de cara a portería. Viene con un bagaje de pretemporada importante, y espera poder ser parte del equipo este mismo fin de semana. El futbolista explicó que se encuentra bien: «Seguro, me encuentro en buena forma, he entrenado con mi club anterior, así que la adaptación será más rápida de lo que pensaba, me adaptaré muy rápido», aseveró.

Sobre su adaptación, no cree que el idioma sea una barrera, además elogia el buen hacer de sus nuevos compañeros, intentando integrarle lo máximo posible: «Con el idioma sé que es difícil cuando llegas a un país diferente, pero mis compañeros están intentando ayudarme en todo, intentan hablar conmigo, e intentan hacerme entender cuando el entrenador explica algo», dijo el ghanés. Además, entre sus compañeros destaca Andy Kawaya. Ambos coincidieron en el Anderlecht y le está ayudando para hacerse entender.

Dauda se sintió muy a gusto desde que ha llegado: «Mi primer día fue realmente increíble, todo el mundo me hizo sentir como si fuera parte de la familia desde hace tiempo, especialmente mis compañeros que me están ayudando a adaptarme rápidamente, así que fenomenal», comentó ayer en el Cartagonova.

No ha tenido experiencias previas en Segunda, pero tiene claro que es una categoría exigente. El ghanés se decantó por el Cartagena por su proyecto, cree que es bueno para su desarrollo, mejorar su carrera y llegar un nivel alto: «Encaja perfectamente con mi progresión, y creo que será bueno para mi carrera», declaraba el nuevo jugador del FC Cartagena que viene a aportar mucho en esa zona de la media punta.