El FC Cartagena se prepara para afrontar una nueva jornada de liga. El cuarto compromiso del campeonato para el conjunto albinegro, que recibe en el Cartagonova a la Real Sociedad B de Xabi Alonso. El filial donostiarra llega invicto al enfrentamiento contra el Cartagena, con 5 puntos en su casillero.

Luis Carrión ha analizado las cuestiones previas a este partido al que el Cartagena llega con las bajas aseguradas de Nacho Gil, Luna y De Blasis. El técnico albinegro alaba a sus rivales: “Me gusta mucho cómo juegan, en defensa, compactos y en ataque, alegres, con una idea clara de juego. Es bonito para el espectador, pero eso no significa que sean imbatibles”, advierte Carrión.

El conjunto cartagenero llega bien a este encuentro y ya puede sumar a un efectivo más: Dauda podrá ser uno más en la convocatoria. Carrión considera que su plantilla está “compensada” y que la llegada de un nuevo fichaje no es una urgencia: “Hay jugadores libres que podemos incorporar, pero no me preocupa demasiado, el club sigue trabajando en ello, pero a día de hoy creo que la plantilla está bien”.