El tenista griego Stefanos Tsitsipas, tercer cabeza de serie, que el miércoles venció por 6-3, 6-4, 6-7 (4) y 60 al francés Adrian Mannarino para pasar a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, alabó al adolescente murciano Carlos Alcaraz, que será su próximo rival.

"He visto los progresos que ha hecho en lo que va de temporada, lo que demuestra que es un jugador muy talentoso, que puede llegar muy lejos", declaró Tsitsipas, que se enfrentará por primera vez a Alcaraz mañana en un horario que todavía está por definir. "Será un buen reto para mi porque me gusta enfrentarme a los mejores".

Tsitsipas, que volvió a rechazar que intente tomar ventaja con las normas que hay establecidas para los descansos de ir al baño, como ha sido acusado por varios jugadores entre ellos, el veterano Andy Murray y el alemán Alexander Zverev, dijo que su única preocupación era la de centrarse en jugar a tenis.

"Si hubiese violado alguna de las normas que están establecidas en la ATP, sería el primero en admitirlo y asumir las consecuencias, pero no he hecho nada que no esté reglamentado, por lo tanto no entiendo de la polémica ni de los jugadores que se dedican a criticar a otros compañeros", denunció Tsitsipas.

El tenista griego dijo sentirse satisfecho por la manera como disputó el partido ante Mannarino, aunque en el tercer set perdiese la concentración con su saque.

"Creo que estuvo en control, mi estrategia fue buena en los dos primeros sets, no saqué bien en el tercero, ni hice mi mejor resto, pero luego lo acabé de manera muy positiva, con poco tiempo en la cancha para guardar energías de cara al próximo partido".

Tsitsipas aseguró que el duelo contra Alcaraz, que se impuso al francés Arthur Rinderknech por 7-6 (6), 4-6, 6-1 y 6-4, iba a ser un duelo muy duro, competido y un gran partido.

Alcaraz: "Es emocionante enfrentarme a alguien de su nivel"

El tenis español se quedó este año, en el Abierto de Estados Unidos, sin la presencia de su gran figura, el lesionado Rafael Nadal, con 20 títulos de Grand Slam, pero el joven Carlos Alcaraz, que aspira a emular sus logros, se ha convertido en la nueva atracción del último torneo de Grand Slam de la temporada.

El brillante triunfo logrado este miércoles por Alcaraz, que se impuso al francés Arthur Rinderknech 7-6 (6), 4-6, 6-1, 6-4, confirmó que el logrado en la primera ronda frente al inglés Cameron Norrie, vigésimo sexto cabeza de serie, no fue producto de la casualidad sino del gran tenis que viene desarrollando en pista dura el joven español de 18 años, debutante en el Abierto.

"Fue un gran partido y una gran actuación de mi parte, con un tenis muy completo", declaró Alcaraz. "Siento que jugué muy bien en todo momento. Cada jugador es duro. Llegar a la tercera ronda es genial para mí y estoy muy feliz", agregó.

Ahora, Alcaraz, que necesitó dos horas y 57 minutos para imponerse a Rinderknech, gracias a 40 golpes ganadores, tendrá la oportunidad de enfrentarse en la tercera ronda al griego Stefanos Tsitsipas, tercer cabeza de serie, y el posible duelo es visto como el más interesante de la tercera ronda.

"Estoy preparado para enfrentarme a cualquier rival y seguir desarrollando mi mejor tenis en el campo", destacó Alcaraz. "Tengo confianza y siento que las cosas me salen bien", dijo.

En cuanto al partido ante Tsitsipas, Alcaraz admitió que esuna gran oportunidad y experiencia de vivir un duelo con un favorito al título en el Abierto.

"Es emocionante el poder enfrentarme a un rival de su nivel y hacerlo en este ambiente tan especial del Abierto, además de jugar en una cancha central", comentó Alcaraz.

Pero ahora, añadió, "en lo que me tengo que centrar es en recuperar fuerzas y estar listo para el próximo partido, sin importar el rival".

El crecimiento del español, número 55 en el FedEx ATP Rankings cuando hace un año estaba fuera del Top 200, ha sido muy rápido y el pasado junio ya se convertía en el jugador más joven en alcanzar la tercera ronda en Roland Garros desde que lo hizo el ruso Andrei Medvedev, de 17 años, en 1992, antes de lograr su primer título ATP Tour en Umag en julio.

Es el tercer torneo en el que ha competido Alcaraz durante el cambio a la competición de cancha dura en la temporada de Norteamérica, después de haber pasado de la clasificación en Cincinnati a las semifinales en Winston-Salem.

Alcaraz comenzó el Abierto en cuarto lugar en la Carrera ATP a Milán y apuntará a un final fuerte de la temporada mientras intenta clasificarse para las Finales ATP Intesa Sanpaolo Next Gen, que se celebrarán en Milán del 9 al 13 de noviembre.

"Mi meta en estos momentos es ir partido a partido, rendir al máximo en el campo y disfrutar del tenis, mientras adquiero experiencia de todo lo que se vive y se da en el Abierto de Estados Unidos", señaló Alcaraz.

"Aunque con la derrota, si juego bien y aprendo de los errores que pueda cometer, creo que ya para mi ha sido un torneo muy positivo", manifestó.