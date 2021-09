Una vez acabada la vorágine que supone el día 31 de agosto, último día del mercado de fichajes, la calma parece que vuelve a reinar en las oficinas del FC Cartagena después de una jornada intensiva que finalizó con las incorporaciones del japonés Shinji Okazaki y el ghanés Mohammed Dauda. Durante la rueda de prensa de presentación de Gustavo Aranzana (entrenador del CB Cartagena), el presidente albinegro ha hablado y respondido a las preguntas sobre el mercado de fichajes y el frenético último día que se vivió.

Sin duda, el balance que saca Belmonte sobre este período es muy bueno o, tal y como ha dicho él, «se ha hecho magia». Pues, en sus palabras, se ha conseguido mantener a doce jugadores de la plantilla de la temporada pasada, algunos de ellos nombres destacados como Rubén Castro o Pablo de Blasis, y la incorporación de otros doce futbolistas que han dado un buen impulso al club, puesto que son incorporaciones de renombre, como es el caso de Antonio Luna o el propio Shinji Okazaki. «Contamos con una plantilla equilibrada en todos los puestos y argumentos suficientes para hacer una buena temporada»

Asimismo, Paco Belmonte ha destacado la posibilidad de que aún no se haya cerrado la plantilla y, tal y como ha dicho él durante las últimas semanas, se puede incorporar a alguien que esté sin plantilla y que se pueda tratar del ‘deseado’ pivote defensivo del que tanto se ha hablado. No obstante, el presidente albinegro se ha mostrado tranquilo y sin prisas por realizar esta incorporación, pues considera que Luis Carrión ahora mismo tiene una plantilla bastante completa. «Ha sido un mercado difícil en el que había que marcar muy bien los tiempos y que nos deja en una buena situación, pues contamos con 12 jugadores de la pasada temporada, con lo que le damos continuidad al proyecto, y con 12 incorporaciones. Estamos satisfechos porque le damos al ‘míster’ la plantilla más competitiva posible y tenemos una ficha libre para poder contratar a un jugador que sea agente libre en los próximos días, pero no firmaremos por firmar», indicó.

Por otro lado, al ser preguntado por el tema ‘Clavería’ ha destacado que se le informó de la situación que había en el mercado y que, aún así, el futbolista se ha seguido mostrando «profesional y el otro día completó un gran partido», por lo que cree que es un jugador que va a ayudar mucho en los esquemas de Luis Carrión.

Incluso ha destacado el hecho de que cree que no es la situación «idónea» para el puesto de lateral derecho, donde hay ahora mismo tres jugadores para disputar la posición y esto puede hacer que se haya ocupado una ficha más.

Este próximo sábado el FC Cartagena vuelve al Cartagonova con la intención de confirmar la victoria del pasado lunes ante el Real Zaragoza (0-1) donde, pese a no mostrar un buen juego, consiguió 3 puntos de oro para salir de una situación complicada después de las primeras derrotas.

Su rival será la Real Sociedad ‘B’ que aún no conoce la derrota y, pese a sólo sumar 5 puntos, ya le ganó al Leganés en la primera jornada y ha demostrado ser un equipo sólido atrás, pues aún no ha encajado ningún gol, fruto de su dominio con el balón durante los partidos.

Antonio Luna estará entre dos y tres semanas de baja

Antonio Luna, lateral izquierdo del Fútbol Club Cartagena, sufre una microrrotura en el cuadriceps de la pierna izquierda y estará dos o tres semanas más de baja. El zaguero, que fue titular en las dos primeras jornadas de LaLiga SmartBank y marcó el único gol dese su equipo en ambos encuentros, perdidos por 1-3 ante la Unión Deportiva Almería y por 2-0 en Huesca, ya no participó en el choque ante el Zaragoza.