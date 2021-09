No hubo noticias de fichajes en el último día del mercado para el Real Murcia. La única novedad fue la salida de Andrés Silvente, que finalmente tiene que abandonar la disciplina grana ante el capricho de última hora de Manolo Molina y Mario Simón. El delantero sub-23, que a mitad de julio era ascendido al primer equipo, apenas ha podido celebrar ese salto durante un mes y medio, porque hace unos días la dirección deportiva le comunicaba que no tenía sitio. Y todo porque Molina iba a apostar por Boris Kouassi, futbolista que llega del filial del Albacete y que no tiene ninguna experiencia en Segunda B.

La llegada del costamarfileño de 22 años obligaba a dar una baja, y Silvente era el señalado. Ayer mismo, después de un tira y afloja, se cerraba la cesión del murciano al Mar Menor, que solo pagará una parte de la ficha, haciéndose cargo el Real Murcia de lo restante.

No hubo más movimientos ni más fichajes importantes para el ataque, y es que Manolo Molina no fue capaz de conseguir la rescisión de contrato de Pablo Haro, que se queda.