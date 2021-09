Nunca son tranquilos los últimos días de fichajes, más aún cuando se trata del último día. Especialmente esto ocurre en Cartagena en las últimas temporadas y, esta temporada, no ha sido diferente. S0lo unas horas después de conseguir los tres primeros puntos en liga en La Romareda, el FC Cartagena anunciaba la salida de Uri hacia el Águilas, que compite en Segunda RFEF y las incorporaciones, primero de Shinji Okazaki y, más tarde, Mohammed Dauda.

La salida del canterano estaba cantada, pese a que en el encuentro frente al Real Zaragoza se encontraba dentro de la convocatoria. Son varias semanas las que lleva el club intentando buscar salida a un futbolista que, pese a que se tienen esperanzas en él, aún se le ve verde para competir en la categoría de plata del fútbol español. De esta manera, el jugador no se mueve de la Región de Murcia y competirá en un Águilas que tiene como objetivo pelear el ascenso a Primera RFEF esta temporada.

Las incorporaciones

Durante esta última semana del mercado de fichajes, el presidente de la entidad albinegra, Paco Belmonte, dejó claro que se estaba trabajando para incorporar a un jugador de ataque, preferiblemente de banda y a alguien que realizase labores en el mediocampo. No obstante, los dos fichajes que se realizaron cubrían sólo uno de los dos huecos destacados por Belmonte.

El primero en llegar ha sido Shinji Okazaki, delantero japonés de 35 años que procede de la SD Huesca y que la temporada pasada jugó en Primera División. Además, hay que destacar que el japonés fue campeón de la Premier League con el Leicester City en la temporada 2015/16 junto a los Mahrez, Vardy o Schemeichel. Por lo que esta incorporación dará experiencia al equipo y un punto más de calidad en ataque.

Por la tarde se anunció el fichaje de Mohammed Dauda, jugador de 23 años que procede del Anderlecht belga y que llega como cedido al club cartagenero. Se trata de un jugador de banda, que también puede cumplir en funciones de punta. Sus mayores cualidades son su explosividad y la velocidad que tiene en banda a la hora de desequilibrar. La temporada pasada jugó en el club belga y, pese a que no tuvo mucha continuidad, jugó en los playoffs por la liga belga y llegó a las semifinales de copa de dicho país.

A centrarse en liga

Después de las dos primeras semanas ligueras en las que no acompañaban los resultados y, además, el equipo no estaba cerrado, en esta tercera semana de competición parece que ha llegado la calma a aguas albinegras, puesto que la primera victoria ha llegado y la plantilla de Luis Carrión se encuentra cerrada y el técnico catalán podrá trabajar con todos los integrantes de la misma, cosa importante, teniendo en cuenta que la semana pasada no contaba aún con tres jugadores que tiene ahora (Gastón Silva, Shinji Okazaki y Mohammed Dauda) y han salido dos futbolistas (Esteve y Uri) que hace siete días sí estaban dentro de la dinámica diaria.

De esta manera y, tras conseguir la primera victoria, lo importante es que ahora Carrión consiga, junto a su equipo, confirmar esta victoria y seguir sumando puntos que, a buen seguro, serán importantes para lograr el objetivo de la campaña.