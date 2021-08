El FC Cartagena suma sus tres primeros puntos tras vencer al Real Zaragoza (0-1) por la mínima. El gol en propia puerta de Fran Gámez después de un gran balón de Álex Gallar hace sonreír a un Cartagena que le costó entrar en el encuentro, falto de contundencia en la defensa, sin conexión entre líneas y con poca mordiente arriba. Pocas ocasiones para el equipo cartagenero que al final de la primera mitad y en tramos de la segunda mostró su mejor versión. Mucho por mejorar, pero se hace mejor desde la victoria. Tres puntos menos para la salvación.

Partido de necesidades en La Romareda. El Cartagena y Real Zaragoza buscaban su primera victoria, y pronto comenzaron a mostrar sus posiciones. La primera aproximación del conjunto cartagenero corrió a cargo de Cayarga, que botó una falta lateral que despejó la defensa. Desde entonces, todo fueron problemas para el Cartagena durante la primera mitad. El Real Zaragoza aprovechó la falta de mordiente del Cartagena y sus desórdenes defensivos puntuales para hacer daño, con un Fran Gámez muy incisivo por banda izquierda. El lateral valenciano fue un constante peligro para el Zaragoza, con centros que iban buscando a Juanjo Narváez, otra de las grandes bazas del equipo maño. Pasados los primeros minutos de juego, el dominio local se plasmaba en posesiones largas y en ataques que ponían en grandes apuros al Cartagena. Los de Luis Carrión, encerrados en su campo e inoperantes en la salida de balón.

El Cartagena tenía momentos de acierto al salir al ataque, pero sin demasiada suerte de cara portería. Álex Gallar fue el principal activo ofensivo de un Cartagena que no encontraba a Rubén Castro, totalmente aislado en la delantera. Delmás, por su parte, voluntarioso en los ataques, pero dejando demasiados espacios atrás, dejaba una oportunidad abierta al Real Zaragoza. En una de esas intentonas, Eguaras realizó un gran disparo desde la frontal. Los blanquillos hacían y deshacían a su antojo en las proximidades del área cartagenera: tras una larga posesión, Fran Gámez volvió a centrar al área donde estaba Juanjo Narváez. Marc Martínez despejó in extremis un balón que se dirigía a gol.

Reacción final

El balón parado también le daba problemas al Cartagena: Zapater lanzó un gran disparo desde la frontal que Marc tuvo que atajar con solidez para que no acabase dentro de su portería. Después de estos minutos de dominio local, el conjunto albinegro parecía reaccionar antes del descanso en un intento de meter presión a su rival. No habían dicho la última palabra.

Delmás volvía a perfilarse por su banda para disparar en el área, pero no encontró el hueco, y no se entendió bien con Álex Gallar para culminar la jugada. Poco después Alcalá tuvo la ocasión de meter miedo con una falta al borde del área, pero su disparo se estrelló en la barrera. Clavería tuvo una de las más claras antes del descanso después de cazar el rechace del disparo de Álex Gallar, pero el madrileño no llegó a colocar bien el cuerpo. Álex Gallar volvió a optar por el disparo lejano en una de las últimas jugadas de la primera mitad, pero esta vez se marchó fuera. Reacción a la desesperada en la primera parte, con toda la segunda mitad para crecer.

El segundo acto comenzó en La Romareda con el mismo guion. Monólogo del Real Zaragoza que merodeaba con peligro constante el área cartagenera. Jair tuvo la primera ocasión para los suyos con un testarazo que se fue rozando el poste derecho de la meta del Cartagena. Mal inicio del equipo de Luis Carrión, que se vería otra vez superado por los leones. Una pérdida de Delmás pudo desembocar en el primer gol para el Zaragoza, pero no estuvo acertado el ataque local. Cayarga quiso responder a ese primer tramo de dominio maño con un disparo potente desde el vértice del área que tuvo que atajar Christian Álvarez con dificultad.

El Zaragoza reclamó penalti sobre Álvaro Giménez, pero Ais Reig no lo vio punible. Sobre la hora de partido, un choque entre Tejera y Zapater hizo que el partido quedase detenido para que fuesen asistidos por los servicios médicos. Ambos quedaron aturdidos después del choque pero pudieron continuar jugando con normalidad. El equipo de Juan Ignacio Martínez tuvo otra oportunidad para poner el 1-0 gracias a una frivolidad de Juanjo Narváez con el tacón, pero se le fue fuera.

El Cartagena no parecía reaccionar ante los arreones del Zaragoza. Álex Gallar seguía siendo el principal puñal albinegro arriba, e intentó internarse en el área por la derecha pero la defensa vio sus intenciones. A falta de veinte minutos para el final, el Cartagena tuvo la suerte de su lado: Álex Gallar puso un centro llovido a balón parado y al llegar al área el esférico rebotó en Fran Gámez para acabar en la portería del Real Zaragoza. El Cartagena conseguía ponerse por delante en el marcador por primera vez esta temporada.

Quedaba un cuarto de hora de sufrimiento para los albinegros. Aguantar un resultado que era de vital importancia para un Cartagena que necesitaba despegar en Zaragoza. Los blanquillos no iban a bajar los brazos: JIM introdujo todo lo que tenía en el banquillo buscando el empate, y tuvieron varias ocasiones en los últimos compases del encuentro. Neskes tuvo unos minutos muy destacados tras su entrada en el campo, demostrando que no le impone la Segunda División pese a su juventud. Boateng, muy inteligente achicando balones, para evitar que el Zaragoza se acercase al área.

El Cartagena trató de que se jugase lo menos posible, y Ais Reig lo tomó en cuenta: nueve minutos de descuento. El conjunto de Luis Carrión aguantó estoicamente hasta el final del encuentro. Con el pitido final la alegría estalló en la parroquia albinegra, sonriendo tras conseguir los tres primeros puntos de la temporada. Llegaron con sufrimiento para un Cartagena que debe mejorar considerablemente de cara a las próximas jornadas.