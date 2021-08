El FC Cartagena está preparado de cara a la tercera jornada de liga. El conjunto albinegro aún no ha podido sumar dos puntos después de haber encajado dos derrotas ante Almería y Huesca. En El Alcoraz fueron peores las sensaciones que dejó el equipo de Luis Carrión, dejando demasiados espacios en defensa y sin mordiente en el ataque.

El técnico cartagenerista ya piensa en el Real Zaragoza, y arenga a la afición a no venirse abajo. Asegura que el vestuario está «dolido en el orgullo» por las dos derrotas pero que en la segunda jornada «no podemos tener el ánimo por los suelos»: «Creo que hay que tener la cabeza arriba siempre, ver lo que hemos hecho mal, y ver las cosas que hemos hecho bien. Hemos preparado el partido del Zaragoza con ánimo y energía», comenta Carrión.

Ante el Huesca las sensaciones que dejó el encuentro fueron bastante negativas por lo general. En las dos primeras jornadas el Cartagena tan solo ha podido marcar un gol, pero ha encajado cinco tantos. Una victoria ahora les daría el empujón que necesitan: «Conseguir tres puntos nos daría tranquilidad. Dentro del vestuario estamos tranquilos. Hay que corregir cosas, creo que el lunes vamos a estar bien», dice el entrenador catalán.

Por otro lado, Luis Carrión asegura que el equipo ha trabajado muy bien esta semana: «Es la mejor semana de trabajo desde que estoy aquí, vamos con la cabeza arriba a Zaragoza y si estamos acertados tendremos más facilidad para puntuar».

Hablando del trabajo, esta semana el técnico cartagenerista ha querido incidir en algunos aspectos como las situaciones defensivas, situaciones de presión y el orden de la línea de cuatro.

Corregir errores

Luis Carrión reconoce que en Huesca no fueron contundentes en algunas acciones y con balón, poco agresivos: «Demasiado simples. Hay que dar un paso más en defensa y ofensivamente también. El otro día no fuimos lentos en la circulación y no supimos encontrar los espacios por detrás de la defensa», apunta Carrión. No obstante, esta es una nueva oportunidad para demostrar que pueden sobreponerse después de dos baches en el camino.

Ante el Zaragoza no podrán estar Nacho Gil, ni Pablo De Blasis, aún recuperándose de sus molestias en el sóleo, aunque «no debería tardar demasiado», apostilla Luis Carrión. Sobre la titularidad de Gastón Silva, dice que «es una posibilidad», pero aún falta encajar algunas piezas para la idea que tienen ante el Zaragoza. Misma respuesta ante la cuestión de si saldrá con dos puntas arriba, con Rubén Castro y Alfredo Ortuño.

Luis Carrión solo piensa en ganar ante el Real Zaragoza, al que alaba por el buen grupo de jugadores que posee y por su entrenador, el exalbinegro Juan Ignacio Martínez. Motivación al máximo para vencer al Zaragoza: «La motivación la tenemos al cien por cien. Pensamos que con lo que hemos trabajado el Zaragoza no lo va a tener fácil. Hay que dejarse de excusas, pensar que lo que has hecho mal se trabaja para mejorarlo y a la siguiente semana saldrá bien. Estoy convencido de que haremos un buen partido en Zaragoza», asegura Luis Carrión.

Últimos fichajes

Restan pocos días en el mercado y el FC Cartagena debe hacer dos incorporaciones urgentes: un extremo y un pivote defensivo. Las opciones están barajándose y el club está trabajando en ello. «Estamos mirando todas las posibilidades que haya para mejorar el equipo. Estoy en comunicación con la dirección deportiva, y todo lo que firmen será lo mejor para el Cartagena», asegura Carrión que pone «el hambre, las piernas y la calidad» para vestir la camiseta del FC Cartagena.