Thad McFadden, escolta estadounidense internacional con Georgia, cuya nacionalidad también tiene, dijo ayer en su presentación como nuevo jugador del UCAM Murcia para competir en la Liga Endesa que está «deseando sentir el ambiente del palacio de los deportes». Admitió además que los brasileños Augusto César Lima y Vítor Benite, que fueron compañeros suyos en el San Pablo Burgos, lo animaron a venir. «Hablé mucho con los dos y me contaron maravillas de este club y lo que más me gustó es que me dijeron que es como una familia y yo soy un tipo muy familiar. Además, tenemos un cuerpo técnico increíble, con un entrenador que ha estado en grandes equipos, y eso nos ayudará a conseguir grandes victorias», ha comentado.

El veterano de 34 años que ha estado durante las dos últimas campañas en esa ciudad castellanoleonesa, se ha mostrado encantado con este tipo de clima y con la ciudad, «muy familiar, con la gente es súper cercana».

«Me he cruzado con muchos seguidores del equipo que me han animado, que me han dicho que confían en mí y que no piense en nada más que dar el 100 % porque voy a tener todo su apoyo. Queda mucho trabajo por hacer, pero las sensaciones hasta ahora son increíbles», ha comentado el nuevo integrante de la plantilla que dirige Sito Alonso.

Con relación al trabajo de pretemporada, ha señalado que están «entrenando muchísimo» y que aunque todavía no están al 100 %, sí que se están «esforzando para llegar bien al comienzo de la liga».

«Aunque parezca un poco loco, todavía no he podido sentir el Palacio de los Deportes en contra porque no he jugado aquí con público, pero sí que me han hablado del ambiente que se forma en este pabellón y estoy deseando sentirlo a favor», apuntó el jugador.