El pasado 14 de julio, solo dos días después de que el Real Murcia confirmara que Andrés Silvente tendría ficha con el primer equipo, Manolo Molina, en declaraciones a la Cadena Ser, era contundente al señalar que la delantera del Real Murcia estaba cerrada. El canterano era la tercera pieza de una línea para la que se había fichado a los sénior Andrés Carrasco y Dani García, éste último de la confianza de Mario Simón.

Las dudas generadas en la pretemporada, donde el equipo murcianista apenas ha visto puerta y los delanteros no se han estrenado, no hizo cambiar la opinión de Manolo Molina, o por lo menos eso afirmaba un día sí y otro también de cara al público. Algo parecido ocurría con el técnico, que incluso aprovechaba la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Bullense para pedir que se acabaran los debates y las dudas, llegando a afirmar que las críticas solo podían generar «ansiedad y estrés a los futbolistas antes de tiempo».

Pues cuando apenas faltan nueve días para el debut del Real Murcia en Liga, la inestabilidad no ha llegado al vestuario por las dudas y los debates externos; los problemas han surgido por el volantazo de un Manolo Molina que a falta de cuatro días para el cierre del mercado ya no tiene «la delantera cerrada». Y es que esta misma semana Andrés Silvente ha recibido una mala noticia. Cuando no habían pasado más de 40 días desde que se diese la mano con el director deportivo, al atacante murciano le han abierto la puerta de salida. De hecho, según la Cadena Ser, desde el club grana se habrían puesto en contacto con el Mar Menor para que acepte la cesión del jugador. Los murcianistas incluso estarían dispuestos a pagar una parte de la ficha.

A la espera de ver qué ocurre en este sprint final del mercado, y es que Silvente no está muy por la labor de dejar la disciplina del Real Murcia, a la dirección deportiva le empieza a afectar la presión de una pretemporada en la que solo se han logrado dos victorias, ambas ante equipos menores -selección de Archena y Bullense-, en la que la conexión con el ataque ha sido nula y en la que las sensaciones con rivales de la misma categoría han sido bastante negativas, especialmente las dejadas en el choque contra el Hércules.

Cuando parecía que el Real Murcia viviría los últimos días de mercado con tranquilidad, todo ha saltado por los aires. Primero fue la salida de Youness, que vino precedida por una situación rocambolesca. El centrocampista, con contrato en vigor, puso en jaque al club, confirmando que nada ha cambiado en las oficinas y que la mano blanda sigue presente. No solo se negó el ya futbolista del filial del Granada a jugar contra el Bullense sino que, mostrando una actitud que en otras épocas hubiese sido impensable, decidió no presentarse a los entrenamientos del equipo, sin que desde Nueva Condomina pusieran el grito en el cielo y condenaran el comportamiento del medio, al que en el comunicado de su marcha llegaron a agradecer su «profesionalidad».

Un central al centro del campo

La marcha de Youness obligó a Manolo Molina a reaccionar, y el lorquino no tardó en encontrar un sustituto. Ismael Athuman era anunciado el mismo día de la salida del centrocampista. Aunque el almeriense ocupaba una ficha sub-23, el fichaje es sénior, al igual que el rumano Popovici, por lo que el Murcia agotaba el cupo de mayores de 23 años sin apuntalar el extremo izquierdo, donde ahora mismo solo está Juan Fernández y que parecía una prioridad, y sin cortar de raiz las dudas en ataque. No solo eso. Athuman, que llega como centrocampista, apenas ha jugado en esa posición, tal y como pronto apuntaron los aficionados de Las Palmas, club del que procede. El internacional por Kenia ha disputado la mayoría de sus partidos como central.

Puesta una tirita a la salida de Youness, parecía que el Real Murcia se centraría en los últimos días de mercado en dar una salida a Pablo Haro, futbolista sénior, y en utilizar esa ficha para apuntalar el extremo izquierdo, dado que la llegada de un delantero estaba descartado tanto para Manolo Molina como para Mario Simón.

¿Gurdiel en vez de un ‘9’?

Sin embargo, atendiendo a las informaciones que han ido surgiendo en las últimas horas, ni en Nueva Condomina saben qué quieren, porque si finalmente sale Silvente, los aficionados no se llevarán la alegría de celebrar un gran fichaje para la delantera. O eso parece atendiendo a que se habla de que la ficha sénior que dejaría Haro no será para un ‘9’ sino para recuperar a Adán Gurdiel, un lateral derecho que llegaría a una banda que parecía cerrada con los laterales Mario Sánchez y Bertomeu y con los extremos Fran García y Guille Lozano.

Por lo tanto, lo único que haría Molina en la delantera sería cambiar a un sub-23 por otro, pagando el canterano los platos rotos de la mala gestión que el director deportivo ha realizado en la delantera, donde a las primeras de cambio ya había gastado dos fichas sénior para contratar a Andrés Carrasco y al desconocido Dani García.