El murciano Fermín Aldeguer, matemáticamente campeón de Europa de Moto2 desde la semana pasada en la carrera de Jerez de la Frontera, será el sustituto del italiano Yari Montella en los dos próximos grandes premios de Inglaterra y Aragón. Aldeguer pilotará una de las dos Boscoscuro B-21 del equipo Speed Up tanto en el circuito de Silverstone como en Motorland Aragón, al lado del también español Jorge Navarro, piloto de la escudería italiana a lo largo de toda la temporada.

Un campeonato de Europa de Moto2 que Fermín consiguió en Jerez logrando proclamarse en el piloto más joven en conseguir dicha hazaña. Estaba en su mano y no ha falló. Fermín Aldeguer llegaba al Circuito Ángel Nieto de Jerez con todo a favor para proclamarse campeón de Europa de FIM CEV Repsol de Moto2 y se coronó por la puerta grande. El murciano, que solo necesitaba sumar 31 puntos entre las dos carreras que se disputaban este domingo, no falló y se convierte en el campeón de Europa más joven de la categoría. En Jerez, el piloto de la Región no quiso confianzas, y se llevó la victoria por delante de Alonso López y Lukas Tulovic, poniendo así el broche de oro a una temporada espectacular.

Fermín Aldeguer siguió con la línea mostrada a lo largo de toda la temporada. Hasta este domingo había logrado ocho victorias, siendo líder indiscutible con 200 puntos, cuarenta más que su compañero su compañero en el Boscoscuro Talent Team Ciatti e inmediato perseguidor, Alonso López. Fermín Aldeguer pone así el broche de oro a su participación en el Campeonato de Europa FIM CEV Repsol. A partir del próximo año correrá el Campeonato del Mundo de Moto2, también con el Boscoscuro Talent Team Ciatti. No será su debut, ya que esta temporada ha tenido que sustituir a Yari Montela en Italia (donde se convirtió en el más joven de la categoría en la historia en sumar puntos) y en Alemania. Ahora, lo hará también en los circuitos de Inglaterra y Aragón.