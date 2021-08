No ha sido el mejor comienzo del FC Cartagena. El conjunto albinegro ha encajado dos duras derrotas para empezar el campeonato liguero. Almería y Huesca han sido los verdugos del equipo de Luis Carrión en las dos primeras jornadas de liga. Dos ‘transatlánticos’ que competirán por cotas mucho más altas y que han dominado al FC Cartagena en ambos encuentros.

Estos dos encuentros han servido de aprendizaje a un Cartagena que, a priori, mejora la plantilla de la temporada pasada. La comisión deportiva albinegra ha hecho esfuerzos para reforzar aquellas líneas que se quedaban huérfanas de efectivos, pero aún el equipo necesita algunas piezas de refuerzo.

Ahora, el FC Cartagena tiene un efectivo más en la defensa: Gastón Silva. El uruguayo llega después de haber hecho un buen año con el Huesca en Primera División, jugando 12 encuentros. A pesar del descenso, entraba en los planes de Nacho Ambriz para esta temporada. No obstante, no llegaron a un entendimiento y Gastón empezó a buscar un nuevo destino.

Un grande su país como Peñarol estaba detrás de él para hacerse con sus servicios. El uruguayo se dejó querer desde el pasado mes de mayo por el Carbonero, del que es hincha, pero tampoco pudo ser. Finalmente, el defensor uruguayo se ha decantado por la opción del Cartagena.

Gastón Silva tiene experiencia en España, donde ha pasado por Huesca y Granada; en Uruguay, con la camiseta del Defensor Sporting; en Argentina con Independiente; y en Italia, con el Torino. El uruguayo viene para reforzar el centro de la zaga, actuando de central zurdo, y además puede actuar de lateral izquierdo.

La zona de creación

El FC Cartagena también necesita un perfil de centrocampista defensivo del que a día de hoy carece. El doble pivote formado por Boateng y Sergio Tejera ante el Huesca se mostró insuficiente para parar a Jaime Seoane, Nwakali, Mikel Rico y compañía. Con el ghanés haciendo tareas de un perfil más ofensivo, Tejera se quedaba retrasado para intentar hacer esas funciones de cortar balones e intentar reconstruir el juego.

De hecho, es una de las piezas que tanto Paco Belmonte como Manolo Sánchez Breis han reconocido que le falta a este equipo. Un mediocampista más y un extremo, que le dé algo más de movilidad al ataque del Cartagena. Un ataque que en estas dos primeras jornadas se ha mostrado algo estéril debido a la falta de conexión que ha existido entre ambas líneas.

Falta de conexión

Rubén Castro no ha gozado de demasiadas oportunidades durante estos dos partidos. La más clara fue una ocasión en la segunda mitad en el partido ante el Huesca, que Andrés Fernández se encargó de despejar. No obstante, hay que poner todo en contexto: el Cartagena se ha medido a dos de los equipos más potentes de la categoría. A pesar de esa circunstancia, el equipo cartagenero no se ha mostrado demasiado creativo en el ataque y la falta de alternativas ha condicionado los encuentros. Cayarga, Kawaya y Álex Gallar son los únicos jugadores de banda disponibles a día de hoy, a la espera de conocer el alcance de la lesión de Nacho Gil.

Para reforzar esa posición de banda el Cartagena ha sondeado el mercado. En los últimos días se ha hecho público el interés que tiene la disciplina cartagenera en la incorporación de Álvaro Vadillo.

El atacante gaditano pertenece actualmente al Espanyol, ha pasado por numerosos clubes: Betis, Huesca, Celta o Granada, en donde consiguió el ascenso a Primera División. En la temporada 2018-19 cuajó un gran año en donde marcó 4 goles y dio 11 asistencias. Un perfil de extremo veloz, regateador, con buen centro y que se desenvuelve bien por ambas bandas. Sería el complemento perfecto para un ataque en el que, en caso de que estén en condiciones óptimas, podría llegar a estar acompañado por De Blasis, Álex Gallar y Rubén Castro.

Quedan pocos días de mercado y el FC Cartagena debe hacer los antes del 31 de agosto a las doce de la noche.

La recuperación de De Blasis se demora unas tres semanas

De Blasis seguirá estando fuera de combate durante dos o tres semanas más. El FC Cartagena tendrá que seguir esperando a uno de sus mejores hombres en el ataque. El argentino lleva sufriendo desde el inicio de la pretemporada unas molestias que no remitían y que le han impedido estar con el equipo en las dos primeras jornadas de liga.

Cuando quedaba una semana para el estreno liguero, tanto De Blasis como Luis Carrión vaticinaban que para esta semana podría estar al cien por cien con el equipo. Sin embargo, el club ha anunciado que tendrá que seguir fuera de los terrenos de juegos durante un tiempo estimado de entre dos y tres semanas.

El argentino arrastra unos problemas en el sóleo desde la pretemporada

El argentino se ha vuelto a resentir de sus problemas en el sóleo que lleva arrastrando desde el principio de la pretemporada. Además, le ha ocurrido en ambas piernas. Más tiempo de espera para un Cartagena que necesita la calidad y la diferencia que puede aportar De Blasis. Desde su llegada a la ciudad portuaria el pasado mes de enero, el argentino ha sido muy importante para Luis Carrión: dos goles y siete asistencias en el último tramo de liga, además de haber marcado desde el punto de penalti el gol que a la postre dio la salvación ante el Almería.

Por el momento, Luis Carrión tendrá que seguir apostando por los tres hombres que tiene sanos en la zona de tres cuartos: Álex Gallar, Cayarga y Kawaya. Además, Ortuño puede jugar por detrás de Rubén Castro. Nacho Gil tuvo que retirarse a los tres minutos en el partido ante el Huesca por un problema en el hombro, y aún se desconoce el alcance de su lesión. Problemas en esa zona para el Cartagena.