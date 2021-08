Resta menos de un mes para que arranque un nuevo curso y casi todo lo que se respira es calma en la Liga Endesa. Son muy pocos los equipos que andan por estas fechas peinando el mercado en busca de las últimas piezas, por lo que casi todos ya acumulan varios días de trabajo con las plantillas que iniciarán la temporada 2021-2022 en la ACB. El contexto de la pandemia y los recortes económicos han vuelto a propiciar los intercambios de ‘cromos’ entre clubes de la propia liga, con los clubes punteros de la competición también metidos de lleno en esta tendencia, y las cartas se han vuelto a barajar para un curso en el que el regreso del público a los pabellones será otro de los factores a tener muy en cuenta.

El UCAM Murcia, que en siete días disputará su primer amistoso ante el Real Madrid en Albacete (19.00 horas), no se ha excedido en la primacía del mercado nacional al conservar prácticamente la totalidad de su plantel con el que consiguió el pasado curso la duodécima posición. Aunque sí que ha aprovechado este efecto dominó para firmar a sus dos únicos fichajes, Thad McFadden (Hereda San Pablo Burgos) y Chris Czerapowic (Monbus Obradoiro). Ambos ya están trabajando a las órdenes de Sito Alonso junto al resto de sus compañeros, y se espera que los dos puedan dar un salto de calidad al conjunto universitario este curso.

El equipo murciano ha sido el que menos caras nuevas ha incorporado a su plantel este verano, junto al Lenovo Tenerife, mientras que clubes como el BAXI Manresa, Obradoiro o Morabanc Andorra han sido los que más han mirado fuera de nuestras fronteras para reforzar sus equipos.

Este mercado estival no ha sido de grandes nombres, tal y como acostumbraba a ocurrir hace pocos años. Sin embargo, los equipos han sabido rehacerse con fichajes de más o menos calibre y que serán muy importantes a lo largo del próximo curso que arrancará el 18 de septiembre.

El reciente campeón, el Barça, ha traído al baloncesto español a Rokas Jokubaitis y Sertac Sanli del Anadolu Efes, jugador que les hizo especial daño en la final de la Euroliga. Otro de los equipos que ha sabido sobreponerse a las salidas ha sido el Baskonia, con nombres como Matt Costello o Simone Fontecchio, uno de los mejores jugadores de la última cita olímpica. Por su parte, el club de Pablo Laso también ha sabido recurrir con acierto al mercado tras la salida de jugadores importantes rumbo a la NBA. Uno de los más solicitados en Europa, Guerschon Yabusele, jugará en el Real Madrid.

Más fichajes de gran calado para los equipos han sido: Elias Valtonen e Ismael Bako (BAXI Manresa), Andrew Goudelock y un Ángel Delgado que tras el descenso del Estudiantes ha recalado en el Bilbao Basket. Nombres como Matt Mobley (Casademont Zaragoza), Shannon Evans y Vrenz Bleijenbergh (Coosur Real Betis), o el ex del Unicaja, Kyle Wiltjer (Lenovo Tenerife), junto Henry Ellenson (Monbus Obradoiro) y Dzanan Musa y Rasid Mahalbasic (Río Breogán) ha sido otras de las incorporaciones más relevante este verano.

Cabe destacar dos novedades importantes para el juego interior del Herbalife Gran Canaria de cara al nuevo curso, al que le restan tres semanas. Cuando el baloncesto moderno apostaba estas últimas temporadas por pívots con menos centímetros y más movilidad, los de Porfi Fisac continúan apostando por ‘gigantes’ para esta posición como Artem Pustovyi e Ilimane Diop.

Al igual que la Liga Endesa contará con llegadas muy importantes, jugadores que han sido estrellas también se han marchado a otras latitudes o se han retirado. Hay nombres ilustres que dejarán un vacío importante, como los casos de Felipe Reyes y Fernando San Emeterio. Pau Gasol está todavía decidiendo su futuro, pero parece que también dejará el baloncesto activo tras disputar los últimos Juegos Olímpicos de Tokio con la selección española.

Otros jugadores que ya no disputarán la Liga Endesa son los exjugadores del Baskonia Achille Polonara (Fenerbahçe), Pierria Henry (Fenerbahçe), el ex del Bilbao Basket, Ondrej Balvin (Gunma Crane Thunders), Jaylon Brown (Hamburg Towers), Jake Cohen (Maccabi), El ya exmadridista Usman Garuba (Houston Rockets), el ex del UCAM Murcia, Conner Frankamp (Zenit) y Nikola Kalinic (Estrella Roja).

Dos de los cambios más sorprendentes entre equipos ACB han sido el de Adam Hanga, del Barça al Real Madrid, y el de Laprovittola, del Real Madrid al Barça. Que se suman al ya conocido de Heurtel (Real Madrid). Además, uno de los regresos más sonados ha sido el de Víctor Claver al Valencia Basket. Otros de los cambios de equipos más sonados han sido Vanja Marinkovic (del Valencia Basket al Baskonia), Guillem Vives (del Valencia Basket al Joventut), Xabi López-Arostegui (del Joventut al Valencia Basket), Jonathan Barreiro (del Casademont Zaragoza al Unicaja), Omar Cook (del Burgos a Casademont), Santi Yusta (del Lenovo Tenerife al Casademont Zaragoza), Nico Brussino (del Casademont Zaragoza al Herbalife Gran Canaria), Dino Radoncic (al Casademont Zaragoza tras estar cedido en Gipuzkoa Basket), Chris Czerapowicz (del Monbus Obradoiro al UCAM Murcia), Thad McFadden (del San Pablo Burgos al UCAM Murcia) y Jasiel Rivero (del San Pablo Burgos al Valencia Basket).

Esto también ha afectado a los banquillos, aunque en menor medida, al mantenerse la mayoría de técnicos en los banquillos que dirigieron el curso pasado. Joan Peñarroya también ha cambiado el San Pablo Burgos por el Valencia Basket, mientras que Jaume Ponsarnau dirigirá al Casademont Zaragoza. El que regresará a la ACB será Zan Tabak, al tomar las riendas del conjunto burgalés.