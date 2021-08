Puede que mucha gente crea al oír hablar de Lituania que es un país alejado de la cultura europea, que nadie en su sano juicio iría allí a jugar puesto que el baloncesto es el deporte principal y que el fútbol de allí, como le gusta decir a Víctor, «se juega con una pelota cuadrada», pero nada de esto es cierto y el entrenador del FK Suduva, líder de la liga lituana, se ha encargado de desmentir gustosamente todos estos rumores.

Víctor pasó mucho tiempo en la Región en los banquillos de clubes como Lorca Deportiva, Real Murcia, Caravaca CF o Cartagena, ahora se encuentra viviendo la aventura del fútbol lituano tras haber pasado por grandes clubes como el Valencia junto a Unai Emery o haber estado en la liga griega.

Lituania es un país que se «asemeja mucho a España», más allá de idioma o gastronomía, puesto que su sanidad es de primer nivel, su seguridad es incluso mejor que la de nuestro país y para que ustedes me entiendan, se trae cierto aire a lo que supone vivir en Galicia. Y es que claro, Basadre es feliz allí, pero después de haber estado viviendo en Lugo y muchos años en Murcia, algo debe ser diferente sí o sí: «Yo estoy muy feliz aquí, la gente habla de Lituania como si el fútbol aquí no valiese por ser un país alejado, el clima es similar a Galicia y la alimentación cambia, está claro que aquí no vas a comer paparajotes. Lo más difícil es el idioma, en varios meses estudiando creo que solo sabría decirte buenos días», comentaba el técnico entre risas.

Y no es de extrañar, la palabra más larga en el idioma lituano tiene 32 letras, debe ser algo así como el esternocleidomastoideo español, pero encima, cambiándole los fonemas, los sonidos, en definitiva, mejor tener cerca al traductor a pesar de que Víctor siga empeñado en aprenderlo tarde o temprano.

En lo que respecta a su día a día allí, entrenamientos por la mañana y mucho trabajo por las tardes, revisando sesiones de vídeo, preparando ejercicios, observando rivales…: «El que mejor vive sin duda es el futbolista, llega una hora antes al entreno, trabaja y se marcha a casa despreocupado, el trabajo que hay detrás del cuerpo técnico nadie se lo imagina, horas y horas fuera del campo, por suerte de momento, el éxito nos avala».

Éxito que no es porque lo diga él, es porque todo el país lo reconoce. Su actual club, el FK Suduva, tenía antaño una tradición de fútbol duro, con mucha intensidad que él ha transformado por completo en un juego más atractivo, algo así como la evolución del Atlético de Madrid del Cholo comentaba el míster. Una evolución que no hubiese sido posible claro está sin jugadores del perfil necesario para ello, pero que han encajado a la perfección en sus intenciones: «El papel que hemos realizado en Europa, los partidos que estamos disputando en Copa, hasta el seleccionador lituano me llamó para darme la enhorabuena por el buen hacer del equipo, es un fútbol que no se veía en este país y que por suerte, rápidamente hemos inculcado».

Y es que en competición europea avanzaron la primera ronda previa de Conference League, cayendo en penaltis en la siguiente ante el subcampeón polaco, haciendo una gran eliminatoria recibiendo incluso la felicitación del trío arbitral. Ahora, líderes a falta de poco más de dos meses de competición, tienen claro el objetivo de acabar primeros para disputar la previa de Champions League, la cual abre muchas opciones, no solo económicas, sino deportivas, pues permite en caso de caer derrotado disputar la previa de Europa League, y en caso de volver a perder, la de la Conference.

Lo que está claro, es que a sus 51 años, Víctor Basadre ha encontrado por fin un proyecto que apueste por él, algo que en España no ha encontrado aún pero que con el tiempo, seguro que puede conseguir: «En España siempre me tocaba bailar con la más fea, equipos al borde del descenso en Segunda B a falta de muy pocas jornadas, oportunidades subiendo del filial que no me aportaban continuidad, a pesar de hacer las cosas bien, no salían propuestas interesantes por x motivos, por tanto cuando me dieron la oportunidad al poco tiempo trabajando en Zalgiris de tener mi propio equipo en Lituania, organizar la plantilla, la pretemporada, no me lo pensé, ojalá podamos cerrar el año con un título pero ya hemos dejado huella y estoy satisfecho».

Por si se preguntan por el nivel del fútbol lituano, el míster atribuye la parte alta como un nivel medio-alto de la antigua Segunda División B, destacando una gran diferencia entre los equipos de la parte noble de la tabla y la parte baja: «Los equipos de arriba tienen jugadores que vienen a cobrar 2.000 o 3.000 euros y a vivir como jugadores profesionales, los de la parte baja pueden llegar incluso a ser amateurs, cobrando 500 o 600, por eso es tan importante entrar en Europa, porque es el mayor caudal económico que te da el dinero para poder hacer una plantilla competitiva».

Una de las cosas que más le ha sorprendido va ligada directamente a los propios jugadores, pues reconoce que el traía la idea de implantar un estilo de juego muy diferente al habitual pero que la predisposición por aprender y por trabajar allí pone las cosas mucho más fáciles: «En mi plantilla hay jugadores de todo tipo, jóvenes que buscan una nueva oportunidad y que ven un trampolín esto, veteranos que vienen con la ilusión de los títulos y otros por el aliciente de la competición europea, el caso es que todos van a muerte». No sorprende que la captación de conceptos haya sido tan rápida, pues Lituania es el país con la quinta tasa de alfabetización más alta del mundo.

"Ahora la gente sabe mi nombre"

Con 34 años como entrenador, Víctor empezó su carrera en los banquillos siendo juvenil por una lesión y ha estado muchos como asistente hasta que ahora continua su carrera al frente del líder lituano, en un país donde ya todo el mundo del fútbol le conoce: «Lo que he hecho hasta hoy me va a valer pase lo que pase, vine a este país sin ser nadie y ahora la gente sabe mi nombre, en Polonia veían el fútbol lituano inferior y casi los echamos de Europa, estamos creciendo mucho».

Para el futuro, admite que es difícil pensar en eso metidos en cuartos de copa y siendo líderes, pero que a largo plazo, le gustaría tener la oportunidad de recibir un proyecto en España o en cualquier otra liga, pero que le deje trabajar desde el principio. Algo que seguro conseguirá si sigue haciendo crecer de esta forma al fútbol lituano.

Viviendo en una ciudad tranquila (Marijampolé) y soñando con el doblete, despedimos a Víctor Basadre, un gallego con la mitad de su corazón ligado a la Región de Murcia que trabaja como el primer día y que espera obtener pronto una oportunidad, merecida, en un gran proyecto mientras continúa dejando sus pasos y una huella imborrable en la A Lyga, a los mandos del renovado, FK Suduva.