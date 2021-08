La segunda jornada de LaLiga Santander dejó los primeros tropiezos de los favoritos al título. Primero fue el Barcelona quien perdió dos puntos en su visita a San Mamés ante un Athletic Club intenso que, incluso pudo llevarse la victoria. El domingo llegó el turno del Real Madrid, que firmó las tablas ante el Levante en un partido frenético en el que los aficionados, que volvían a colorear las gradas del Ciutat de València, disfrutaron de un recital de goles y emociones fuertes.

Quien no falló fue el Sevilla, que en el minuto 93 consiguió romper el empate a cero gracias a un gol de Erik Lamela que lo coloca al frente de la clasificación. El otro equipo que se mantiene invicto en el segundo partido no es otro que el vigente campeón, el Atlético de Madrid. Los de Diego Pablo Simeone se impusieron por la mínima al Elche gracias a un error del guardameta Kiko Casilla que no desaprovechó Ángel Correa. Por otro lado, cabe destacar el buen comienzo del RCD Mallorca, que superó al Deportivo Alavés para colocarse en la quinta posición con cuatro puntos.

Esta segunda jornada dejó un dato curioso en cuanto a goles se refiere: ningún equipo a excepción de Real Madrid y Levante logró marcar más de un tanto en sus respectivos enfrentamientos.

Real Betis - Cádiz (1-1)

Betis y Cádiz empataron a uno en un duelo andaluz con ritmo y en el que a ambos conjuntos les faltó un mayor tino para llevarse la victoria, en el que los verdiblancos apretaron más en ataque, pero se toparon con un serio y disciplinado rival, sobre todo en tareas defensivas, sin renunciar a armar peligrosas contras.

Alavés - Mallorca (0-1)

El delantero Fer Niño lanzó al Mallorca este sábado en Vitoria con un gol que le sirvió para superar al Deportivo Alavés por 0-1 y firmar su primer triunfo en su regreso a la Primera División, en la segunda jornada de LaLiga Santander.

Athletic Club - FC Barcelona (1-1)

El Athletic Club y el Barcelona empataron a un gol en el clásico liguero disputado en San Mamés en el que los goles de Iñigo Martínez para los rojiblancos y de Memphis Depay para el cuadro azulgrana pusieron la guinda a la fiesta del fútbol que se vivió en 'La Catedral'.

RCD Espanyol - Villarreal (1-1)

El Espanyol consiguió este sábado un meritorio empate sin goles contra el Villarreal en el RCDE Stadium en el choque que supuso el regreso del equipo blanquiazul a su estadio como equipo de Primera división.

Granda CF - Valencia CF (1-1)

El Granada sumó su segundo empate consecutivo en el inicio de LaLiga Santander al igualar este sábado (1-1) en el Nuevo Los Cármenes ante un buen Valencia, que en el tramo final neutralizó con un gol de penalti de Carlos Soler el marcado por el colombiano Luis Suárez en la primera mitad.

Atlético de Madrid - Elche (1-0)

Nadie es más decisivo en los últimos tiempos en el Atlético de Madrid que Ángel Correa ni nada es tan dañino frente al conjunto rojiblanco como un error como el que cometió Kiko Casilla en el minuto 39, aprovechado por el '10' argentino y el único factor diferencial de un partido discreto.

Levante - Real Madrid (3-3)

Levante y Real Madrid resolvieron con un empate a tres un encuentro trepidante en su segunda mitad en el que ambos equipos pudieron ganar y que acabó con Vezo como portero del equipo local tras la expulsión de Aitor Fernández en el minuto 87 con todos los cambios ya efectuados y con el brasileño Vinicius como gran protagonista de la remontada blanca con su doblete y con un golazo en los minutos finales que salvo un punto para los suyos.

Real Sociedad - Rayo Vallecano (1-0)

Un gol de penalti de Mikel Oyarzabal acabó con la agonía de la Real Sociedad ante un Rayo Vallecano que le tomó la medida hasta el tanto local, antes de sucumbir tras la pena máxima que se convirtió en el 1-0 definitivo y la expulsión que llevó aparejada de Ivan Balliu.

Getafe - Sevilla (0-1)

Un gol en el tiempo añadido de Erik Lamela dio el triunfo al Sevilla ante el Getafe (0-1) y lo sitúa líder de LaLiga Santander por la diferencia de goles respecto al Atlético Madrid. No fue la mejor versión del equipo de Julen Lopetegui, que ha encontrado en Lamela una gran solución. El exjugador del Tottenham acumula tres goles en dos partidos. El sudamericano alivió al cuadro hispalense que, a pesar de recurrir a toda su artillería, apenas había inquietado a un rival ordenado y atrevido que se hizo acreedor al empate.

Osasuna - Celta de Vigo (0-0)

Osasuna continúa con la pólvora mojada tras firmar un nuevo empate a cero ante el Celta de Vigo en la segunda jornada liguera en un choque que contó con ocasiones de gol que ninguno de los dos equipos supo aprovechar.