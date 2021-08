A falta de culebrones veraniegos para el Real Murcia en un mercado de fichajes en el que los granas han vuelto a mostrar un perfil bajo, en los últimos días ha ganado potencia el debate alrededor de si el club debería hacer un esfuerzo para firmar un delantero que aumente el potencial de una línea que no está dando la talla esta pretemporada. Aunque cada vez son más voces las que consideran que debería llegar otro ‘9’, Manolo Molina ha insistido una y otra vez que esa no es una prioridad. No es el único que piensa así. Mario Simón, por lo menos de puertas para afuera, ha decidido compartir el discurso de su director deportivo. Lo hizo este mismo sábado, tras el amistoso disputado por el Real Murcia en Bullas. El enfrentarse al Bullense, rival de menor categoría, ayudó a que volvieran los goles, aunque durante todo este veranose ha visto a un equipo grana con problemas para generar juego ofensivo y para conectar con sus futbolistas más adelantados. El hecho de que Dani García y Silvente vayan intercambiando sus posiciones sin tener una tarea concreta tampoco ayuda a dejar atrás las dudas.

Pero esos temores instalados en las gradas, no llegan al vestuario. Al ser cuestionado por la posibilidad de fichar un delantero en estos últimos días de mercado, Mario Simón no dudó en afirmar este sábado que «no es nuestra prioridad». Defendiendo que solo en el amistoso contra el Alcoyano se vio falta de acierto de los delanteros, el técnico grana repartió culpas. «Hay que valorar las llegadas para valorar a los delanteros», decía, y es que al Real Murcia le está costando un mundo que el centro del campo conecte con el ataque. «No creo que nuestro principal problema sea un 9», reiteraba Simón, que además aprovechó la oportunidad para salir en defensa de Andrés Carrasco, Dani García y Silvente, los tres delanteros que ahora mismo hay en la plantilla y que todavía no se han estrenado esta pretemporada de cara a gol. «Hay que darle valor a nuestros jugadores porque les vamos a generar un estrés y una ansiedad atípica para la época en la que estamos».

Salvo que en las oficinas del Real Murcia estén jugando a confundir y finalmente sí firmen a un delantero, las prioridades en esta semana de mercado están en el fichaje de uno o dos futbolistas para la banda izquierda y posiblemente de un mediocentro una vez que se cierre la salida de Youness al Granada B.

A la espera de saber si finalmente se podrá hacer la contratación del lateral rumano Popovici, que está a prueba casi toda la pretemporada pero al que no se puede inscribir por las deudas del club con la Seguridad Social, Simón se refería a estos últimos días de mercado. «Sabemos la exigencia que hay en este club y tenemos que tener la plantilla más competitiva. Valoraremos lo que queda de mercado y ajustaremos las piezas», decía, mostrándose además «contento con el rendimiento» de sus jugadores, diciendo que los que están ahora son los «que tienen que ganar los partidos».