Nuestros grandes han encontrado en Europa la horma de sus egoísmos: para su berrinche, hay otros más poderosos económicamente que ellos. Incluso en España se les resisten clubes y jugadores.

Muchos se alegran y otros anticipan el fin de su hegemonía, incluso el ocaso del fútbol patrio, pero olvidan que una cosa es el dinero y otra lo deportivo, con cuanto apareja, y que este juego se mimetiza con la propia España, de quien decía el Canciller alemán Bismarck, a finales del XIX, que era el país más fuerte del mundo porque llevaba siglos intentado autodestruirse sin conseguirlo; la subsiguiente Guerra Civil fue otro ejemplo.

No está mal que prueben su propia medicina: lo que han hecho siempre con los medianos y pequeños en España, pero conviene recordar que aun con estas apreturas, Madrid y Barça siguen siendo de la media docena de camisetas mundiales más laureadas. Y contra eso no hay dinero ni cacicadas que valgan -por UEFA-.

El Barça hizo contra la Real la mejor media hora de fútbol de las últimas temporadas, aunque el sábado, el Bilbao le pasó por encima. Con Messi, él jugaba bien, pero el Barça no. Y cada vez más a ratos. Lo que no quiere decir que haya sido buena su marcha, sino que siguen siendo un gran equipo, pero bastante mejorables en defensa. Si Koeman logra blindarse y primar la modernidad del bloque sobre las individualidades -el Chelsea de Tuchel o la Italia de Mancini-, pueden sorprender en la Liga y en Europa. Calidad no les falta ni plantilla tampoco.

El Madrid jugó bien por momentos en Vitoria y llegó con facilidad a gol siendo más intensos en la segunda mitad. Tampoco le faltan clase ni jugadores, aunque Hazard y Bale nos tengan demasiado decepcionados y que ya aburra lo cansino de Mbappé; háganse a la idea de que este año tampoco viene. A pesar de todo, como la historia enseña, que nadie descarte a los blancos para nada.

Y el Atlético sigue a lo suyo. Ponga los que ponga, Simeone siempre tiene alguno enchufado para resolver y a todos los demás remando al unísono sin renuncios.

Bajando un escalón, el Sevilla de Monchi y Lopetegui puede ser otra vez la sorpresa positiva, lo que sería su confirmación doméstica y el bautismo de fuego entre los grandes de Europa. Han reforzado la plantilla y si no pierden efectivos, Koundé básicamente, tienen duplicados los puestos con futbolistas de proyección y calidad contrastada. Y en ganas será difícil superarles.

Contra lo que auguran algunos como el egocéntrico chirigotero Pedrerol, de aburrimiento nada en esta Liga. Si unimos a las expectativas por la reinvención de los grandes, que antes daban y ahora toman, la imaginación que le seguirán echando al tema sus perseguidores, la igualdad sustituirá como emoción a las ausencias.

El fútbol aburrió unos años en España hasta permitir dos extranjeros por club y la llegada de Cruyff, Netzer y otros. Mucho después, cuando aparecieron las grandes figuras mundiales, con Messi y Cristiano como epílogos fantásticos, igual que antes con los Di Stéfano, Kubala, Puskas, etc., el fútbol español alcanzó su madurez hasta logar la excelencia con Raúl, Xavi, Iniesta, Xabi, Busquets, Casillas, Ramos, Senna, Pujol, Villa y compañía. A menudo, las épocas de lluvias en el fútbol, como en la vida, son más cortas que las sequías.

Con y tras las viejas glorias, llegaron Copas de Europa de clubs y selecciones, con las nuevas, más Champions y Campeonatos del Mundo y de Europa. El dinero manda y es hora de rebuscar en los bolsillos para idear horizontes. También es el momento de la excelencia técnica. A demostrar la sapiencia de nuestros entrenadores de base, superiores y fichadores. Se están amasando las futuras estrellas y hay que saber ceñir y hornearlas.

Madrid y Barça, sobre todo, y también el Atlético, siempre chuparon del bote patrio, e incluso en Europa y Sudamérica, y ahora tienen que aspirar hondo y soplar para no ahogarse, pero ya espigan. Saldrán figuras canteranas o ajenas porque cuando no hay trigo, buena es la cebada, y p’alante.

También es tiempo de dirigentes mayúsculos. En épocas boyantes, dirigir a un grande no es complicado, pero en las cuestas arriba hay que apretar culos y dientes. Ahí los queremos ver. Dejándose de soberbias y pavoneos, es tiempo de trabajo, humildad e inteligencia: Roig, Gil Marín, Aperribay, Castro…

Y nosotros, ¡Ay, nosotros…!

Ellos linces y nosotros …, paciencia franciscana.