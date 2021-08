Si se levanta la vista en la parte más estrecha de la Manga solo se ve el mar, a ambos lados, bravo en el Mediterráneo y más tranquilo en el mar Menor, allí donde desgraciadamente mueren peces por falta de oxígeno. Ni una montaña. Nada, absolutamente nada, que haga adivinar que en 24 horas los corredores estarán a más de 1.800 metros de altitud, en una montaña de verdad, de las que encadenan kilómetros, más allá de subidas exageradas que obligan a bailar sobre la bici y a veces a trazar curvas en ve de ir en línea recta.

Ruedan los corredores a casi 60 por hora, porque el viento les da de espaldas pero parece que realmente sea un empujón en el culo, una línea recta a través de la Manga y, entre edificios, sin tierra virgen más allá de la playa, el aire se cuela en el sentido favorable. Nadie toca el freno, hay escapatorias, es casi como si rodasen en la recta de un velódromo, es el escenario perfecto que cualquiera de los grandes velocistas de la historia habrían querido para exhibirse, desde Miquel Poblet, pasando por Rik van Looy, sin olvidar a Mario Cipollini y más recientemente a Mark Cavendish; esprints en los que también se lucía Txomin Perurena y Óscar Freire que por algo ha sido tres veces campeón del mundo.

Y Fabio Jakobsen lo es, en su vuelta a la vida, en su recuperación de operaciones, de cicatrices, con nuevos dientes, a falta todavía de algún paso más por el quirófano, para volver a arreglar su nariz, por ejemplo. Jakobsen es un esprinter de raza que el año que viene, ya totalmente olvidada la caída de Polonia, el año pasado, donde casi pierde la vida, podrá exhibirse en el Tour. Segunda victoria en la Vuelta, empate a triunfos con su contrincante belga (él es neerlandés) Jasper Philipsen, que en la Manga murciana se tiene que conformar con la tercera plaza de la etapa al ser superado también por el italiano Alberto Dainese.

«Ahora tocará como dice mi director hidratarse bien, comer lo justo y necesario y estar pendiente de llegar a meta», cuenta Jakobsen. Habla de la montaña y del tormento que supone para los velocistas que viven ajenos a lo que sucede delante y que se enteran de la victoria, afortunados son ahora, porque se lo cuentan sus técnicos, desde el coche, a través de los pinganillos. Hace año se daba el caso de que preguntaban a los aficionados que seguían las incidencias de la etapa en la radio. Así sabían lo que había ocurrido. Porque lo que pasará hoy en Velefique, cima de Almería, montaña seria con 13 kilómetros de subida, nunca por debajo del 6,4% y con rampas máximas del 15, lo verán Jakobsen, Dainese y Philipsen desde el autobús, el grupo en el que los velocistas suben las cumbres de cualquier coordillera solo preocupados con no llegar a meta con el control cerrado. Alguno se queda por el camino, obligado a hacer las maletas e irse a casa.

Roglic, tranquilo

Por delante, explica Primoz Roglic, le da igual que lo ataque el Movistar (Enric Mas y Superman López) o el Ineos (principalmente Egan Bernal) porque «todos están muy fuertes», aunque el equipo español más tocado anímicamente que el británico tras la baja de Alejandro Valverde, operado con éxito de su fractura en la clavícula derecha. Llegar la Vuelta a Murcia sin Valverde era como si las tropas romanas desfilasen sin Julio César tras una de sus victorias. El año que viene volverá.

Llora Valverde, llora España

«Es como si a un niño le coges su mejor juguete y se lo rompes delante de sus narices. Es un dolor tremendo el que se ha llevado Alejandro, lo conozco, lo conozco bien y esas lágrimas son las lágrimas de todos, lágrimas de amor y pasión por el ciclismo». Óscar Pereiro, que ha estado en más de una ocasión viendo sufrir a Alejandro Valverde, de 41 años, y que le ha ayudado en más de una caída, era quien mejor podía definir el dolor que estaba sufriendo Valverde cuando, a las 16.42 horas del viernes, el murciano sufrió una caída ‘a lo Marc Márquez’, es decir, derrapando de las dos ruedas y milagrosamente esquivando una lesión, casi definitiva, que le hubiese podido jubilar de golpe, cuando él aún quiere seguir, al colarse entre dos guardarailes.

El mundo del deporte, no solo la afición al ciclismo, el pelotón, la Vuelta, quedó muy tocado, en estado de shock, al comprobar que la gran figura de esta edición (de nuevo) se había ido al suelo y, pese a volver a pedalear, ayudado por dos o tres compañeros, tuvo que abandonar, irse al hospital y saber que, contra lo que le había dicho el médico de la Vuelta, sí tenía rota la clavícula derecha de la que fue operado ayer en Murcia.. Eso sí, antes, Valverde pasó por el hotel de Movistar y les pidió que ganasen la Vuelta.

No hace tanto que la maravillosa Simone Biles, la gimnasta norteamericana, dejó tocados a los Juegos Olímpicos con su medio abandono. No hace tanto que el Barça vivió un fin de semana de llantos ante la salida imprevista de Leo Messi. Hace solo unas horas que el gran Rafa Nadal acaba de decir que se para, que no puede más de dolor y que no estará en el Open USA. Y, de pronto, en directo, Valverde patina, derrapa y se cuela entre guardarailes.

Y el ciclismo se pone a llorar. Y los escapados aprovechan para ganar la etapa. Y los favoritos se asustan. Y el pelotón no pedalea. Y el helicóptero de TVE trata de ver donde está Valverde, donde se ha caído, quien lo atiende, si vuelve, que, sí, que vuelve, pero, al rato, entre pinos se retira.

Y todo eso sucede a pocos kilómetros de llegar a su Mar Menor, ese donde hace algunas semanas se bañaba preparando la Vuelta. Y muy cerquita de casa. Y todo ello ocurre en la etapa que acaba en el último descubrimiento de la Vuelta, el Balcón de Alicante, un puerto, casi un camino (asfaltado) forestal, donde Movistar le da permiso a Carlos Verona, que tampoco es ya un niño (28 años), para que trate de homenajear a Valverde. Y Verona lo intenta, pero no puede. Acaba segundo.