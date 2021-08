El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, afirmó que a su equipo le "ha faltado dejar la portería en blanco para ganar" el partido contra el Cádiz, que acabó 1-1, ante un rival al que consideró que "cuesta mucho" crearle oportunidades y "con un gol en contra, todavía más". "Tuvimos ocasiones, pero no encontramos el espacio para el segundo gol. Las ocasiones de Miranda, Canales y Joaquín no nos han alcanzado para ganar, así que el empate es justo. No se puede conceder un gol tan fácil", resumió Pellegrini en la sala de prensa del Benito Villamarín.

El técnico santiaguino se quejó por las pérdidas de tiempo del Cádiz, al denunciar que "los árbitros no pueden permitir que los jugadores se demoren tanto", y recordó además que "ya dijeron el otro día que la española es la Liga más lenta de Europa; es algo que favorece a un equipo que defiende". A Pellegrini le "deja contento el funcionamiento del equipo, pero falta gol", si bien dijo que ve a sus jugadores "con confianza y por el camino correcto, pero duele perder dos puntos", así que sólo queda "mejorar y ojalá se pueda ganar el tercer partido".

El preparador sigue echando de menos refuerzos en su plantel porque "se fueron Emerson, Mandi y Sanabria", y añadió "al primero lo suple bien" el argentino Germán Pezzella, pero avanzó que el francosenegalés Youssouf Sabaly, lateral derecho fichado este verano, "se perderá cuatro meses" por una lesión muscular; "y a Sanabria hay que suplirlo". Para el técnico bético, la necesidad de fichar a un delantero se basa también en que "Loren tiene las puertas abiertas para ir a un equipo en el que tenga más oportunidades y más minutos", algo que señaló que ya ha "hablado con él". Por ello, el chileno indicó que "habrá ajustes" antes del 31 agosto, ya que el club "sabe qué necesidades" tiene la plantilla y "está trabajando".

Pellegrini insistió en que "al equipo nada se le puede reprochar, nadie se puede ir frustrado por la actitud" porque el Betis "va en la senda que corresponde", aunque necesita "un plantel equilibrado para estar en las tres competiciones".