El estreno liguero frente a la UD Almería, que finalizó con derrota por 1-3, terminó de confirmar que los albinegros necesitan algo más para no repetir la situación que se produjo durante la campaña pasada. Fallos groseros como el despeje de Delmás, que provocó el golazo de Ramazani, o el mal rechace de Marc Martínez que fue el antecedente de la sentencia de los almerienses demostraron que al FC Cartagena aún le falta ser más contundente en zonas defensivas para poder optar a cotas más altas en la categoría.

Esto no significa que el equipo no diese la cara frente a todo un candidato al ascenso como es el equipo rojiblanco, sin embargo, la afición esperaba que el equipo dirigido por Luis Carrión no diera tantas facilidades al equipo rival. No es motivo de alarma debido a que simplemente se trata de la primera jornada de liga y siempre hay tiempo para mejorar los errores cometidos, esto se vio durante la temporada pasada, cuando gracias a un soberbio tramo final de temporada se consiguió una salvación que muchos consideraban una quimera en el ecuador de la campaña.

Sin embargo, el presidente del club, Paco Belmonte, y su equipo directivo trabajan sin parar antes del cierre de mercado para conseguir incorporar las posiciones que faltan para cerrar la plantilla, siendo la más urgente de todas, la posición de central, donde ayer tanto Andújar como Alcalá no transmitieron la sensación de seguridad que quizá se esperaba.

El Huesca, rival este domingo, se refuerza con el delantero Pitta La SD Huesca, rival del FC Cartagena este domingo en la segunda jornada de la Liga Smartbank, se hizo con los servicios del delantero paraguayo Isidro Pitta (1999) que llega procedente del Olimpia de Asunción y será azulgrana las próximas cuatro temporadas. El delantero de Caacupé es un jugador de enorme proyección, respaldado por sus números anotadores, que le han convertido en tremendamente codiciado en diferentes ligas, pero que finalmente ha aceptado la oferta de club altoaragonés. Formado en las categorías inferiores del Cerro Porteño, donde pronto empezó a despuntar, lo que le sirvió para jugar durante una temporada en Portugal, en el Alvarenga. Su eclosión como futbolista se produjo a la vuelta a su país, jugando en el Deportivo Santaní, donde debutó en la máxima categoría pese a su corta edad y anotó 6 goles en 28 encuentros y fichó por el Luquereño. Del Luqereño pasó al Olimpia, estrenándose en un partido de Copa Libertadores, y situándose en el escaparate mundial por sus buenos números, que lo llevaron a ser codiciado por numerosos equipos de Argentina y Brasil. Ahora, a sus 22 años recién cumplidos este sábado 14 de agosto, espera continuar con su gran progresión en la SD Huesca, perfilándose como una de las referencias ofensivas para esta temporada 2021-2022. Por otra parte, Manu Viana, exjugador del FC Cartagena, quien lograse el ascenso a la Liga Smartbank con los albinegros y en la última temporada, militaba en el Unionistas de Salamanca, ha firmado por La Nucía -de Segunda RFEF- para el próximo curso.



Pese al aire pesimista que se pueda respirar tras esta derrota, no hay que sacar conclusiones precipitadas, todos los equipos tienen malos partidos a lo largo del año y todos los jugadores cometen fallos alguna vez, no obstante, habrá que seguir los siguientes partidos para ver si esto forma parte de una tónica habitual o, esperemos, sea algo pasajero. Además de esto, la UD Almería tiene jugadores que bien podrían estar jugando en otras categorías superiores y, por unas causas o por otras, se encuentran en La Liga SmartBank, los ejemplos más claros son los goleadores del partido, Ramazani y Sadiq. El primero un joven talento que demostró estar sobradamente capacitado para romper la espalda de cualquier defensa de la categoría, y el segundo, uno de los mejores delanteros de la división de plata y que ya este verano mucha gente se pregunta qué hace jugando en el Almería.

Como nota positiva se puede destacar la actitud tras los goles encajados y la buena vista de Carrión para introducir cambios que le cambiaran la cara al partido. La entrada de Álex Gallar al descanso y, más tarde, la de Ortuño tras encajar el tercer gol, dio alas a un FC Cartagena que se veía muy apático antes de estas dos decisiones técnicas. El primero siempre mostrando que quiere el balón para jugarlo y darle criterio al juego y el segundo demostrando que en poco tiempo puede provocar acciones de peligro de donde, normalmente, no se puede sacar nada en claro.

Desde el seno del club se trabaja de forma incansable para poder cerrar cuanto antes el equipo, la semana pasada ya se consiguió cerrar la portería con la incorporación de Jerome Prior y, ahora, se trabaja para conseguir el central, mediocentro y extremo que tanto ansían desde el club antes de que se termine el mercado que, recordemos, se cierra el próximo 31 de agosto. Ahora, y tras haber probado el amargo sabor de la derrota, sólo queda mirar hacia delante y esperar que estos errores no se vuelvan a producir en los próximos partidos, pues en Segunda División los errores se pagan caros y, de esto, puede dar fe el FC Cartagena.

El siguiente compromiso de los pupilos de Luis Carrión será frente al Huesca, el próximo domingo a las 22.00 horas (Movistar +), en lo que será el primer encuentro a domicilio de la temporada y que, sin duda, servirá a los albinegros para intentar dar una mejor imagen en la segunda jornada del nuevo curso.