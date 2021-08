El Real Murcia continúa ultimando sus presentaciones mientras sigue inmerso en una pretemporada que no está dejando las mejores sensaciones para el cuadro grana. El último en salir a rueda de prensa ha sido el central Alberto González, defensor de 28 años que cuenta con más de 250 partidos en la antigua Segunda División B y que llegó a la entidad murcianista procedente del Melilla.

Alberto es un central contundente que aportará al Real Murcia la templanza necesaria en la zaga para lograr dar el salto de categoría. Manolo Molina en su presentación destacaba la experiencia del gijonés: «Viene de haber hecho cosas importantes en casi todos sus equipos, es una pieza clave del proyecto que ha estado en grandes clubs como Sporting, Calahorra o Melilla».

El propio jugador ha agradecido el interés que mostraron en él tanto técnico como director deportivo: «Estoy muy agradecido puesto que desde el primer momento mostraron interés en mí, el Real Murcia no es un equipo más y debemos devolverlo al lugar que merece».

Los granas quieren despejar fantasmas ante el Hércules esta tarde a las 19.00 horas Sin apenas tiempo para pensar en las malas sensaciones cosechadas en el triangular ante Alzira y Eldense, el Real Murcia vuelve a enfrentarse a un equipo de su grupo con la esperanza de mejorar el nivel de juego mostrado hasta el momento. Con la mirada de Manolo Molina puesta en el mercado de fichajes a la espera de que llegue un nuevo atacante que agite un poco esa zona ante la clara falta de gol, el cuadro grana disputa a partir de las 19.00 un nuevo amistoso, esta vez en Pinatar Arena, ante el Hércules CF. El equipo de Mario Simón solo ha conseguido una victoria hasta el momento, en su debut ante la Selección de Archena, tras esto, un gol en más de 360 minutos y varias derrotas, ante equipos de superior categoría como FC Cartagena o Alcoyano y también de su grupo, como Alzira y Eldense. Ahora, los murcianos buscarán volver al camino de la victoria y conseguir subir la moral en la preparación del curso.

En lo que respecta a las sensaciones de pretemporada, el central admitió que no están siendo las mejores ya que hay mucha carga de trabajo detrás: «No estamos sacando adelante de momento los encuentros pero no debemos tener ansiedad, la pretemporada es así, la liga será diferente». Además quiso adelantar cual es la idea de juego que Mario Simón está tratando de inculcarles: «El equipo va a tener el balón, nuestro estadio nos beneficia y dejaremos espacio a la espalda apretando arriba, un equipo como el Murcia no puede aspirar a jugar a otra cosa», dijo.

El central concluyó agradeciendo la confianza que Antonio López deposita en cada uno de los defensas para tener una competencia sana entre ellos que hace mejor al equipo en su conjunto, destacando que el Real Murcia tiene un grupo muy sano que competirá bien en Segunda RFEF. Manolo Molina por su parte, fue preguntado por el estado del césped, que no está en sus mejores condiciones: «El césped no está en un estado óptimo pero el equipo de cuidados nos ha garantizado que llegara bien al inicio de liga», declaraba.

El cuadro grana debutará en la Segunda RFEF el próximo 5 de septiembre, ante el CD Marchamalo, por lo que aún tiene tiempo de seguir trabajando sobre todo en busca del gol, gran asignatura pendiente en esta pretemporada.

Para ello, Manolo Molina confirmó que los esfuerzos del club en lo que resta de mercado de fichajes irán enfocados a la llegada de un jugador de banda, capaz de partir desde varios puestos de ataque que aporte dinamismo y pueda dar un giro a la situación, que de momento reconoce, no le preocupa, puesto que los delanteros están realizando un gran trabajo.