Copa y play off. Esas son las dos palabras que nadie quiere pronunciar en el UCAM Murcia CB esta temporada, pero que volverán a estar suspendidas en el aire del Palacio de los Deportes. El conjunto universitario volvió a poner ayer la maquinaria en marcha con la misma ambición que siempre por conseguir esas metas, aunque con la promesa de no obsesionarse con ello. Y es que el primer objetivo está claro, ya que no es otro que continuar con la línea marcada en la recta final de la pasada temporada. El UCAM Murcia estuvo a punto de regresar a Europa tras finalizar en la duodécima posición gracias al buen sprint final en el que se conjugaron juego y resultados, y por ello se ha optado por mantener prácticamente a la totalidad de su plantilla para la tercera pretemporada que dirigirá Sito Alonso.

El madrileño ya es el entrenador que más tiempo ha ocupado el banquillo del club murciano en sus últimos once años consecutivos en la Liga Endesa y está empeñado en llevar al UCAM -al menos- a una de las dos citas que en la rueda de prensa de su renovación no mencionó. Pero a las que tampoco renunció. Será la tercera vez que lo intente en un año natural -tras su llegada en enero de 2019 a la capital del Segura- y, al contrario que el pasado año, contará con el regreso del público al pabellón murciano. Algo que en los últimos años es fundamental para darle el empujón necesario al equipo cuando las cabezas y las piernas no responden.

El UCAM Murcia de este trieno se puso ayer manos a la obra. La única novedad, junto a los jugadores del EBA para completar los entrenamientos y ayudar en la preparación, fue la de un Thad McFadden que aterriza desde el Hereda San Pablo Burgos. El equipo murciano sabe bien de lo que es capaz este especialista en el tiro, ya que lo ha sufrido varias veces en sus propias carnes. Con 34 años de edad, encaja perfectamente en el perfil de ‘desatascador’ desde el perímetro que tanto necesitaba el técnico madrileño en sus planes el pasado curso, y abrirá mucho más el abanico de posibilidades para el juego ofensivo universitario junto a Jordan Davis. La otra novedad es la de un Chris Czerapowic que reforzará la posición de alero, con sus dos metros de estatura, ajustándose al perfil de ‘alero alto’ y que también cuenta con una importante amenaza desde el perímetro. No obstante, el jugador sueco se incorporará la próxima semana a los entrenamientos tras estar concentrado con su selección en busca de un billete para el Mundial.

Emanuel Cate, quien también ha estado citado por Rumanía, se sumará hoy al grupo. No obstante, las novedades también se trasladan al cuerpo técnico esta pretemporada, ya que Sito Alonso cuenta como entrenador ayudante con un Óscar Lata con el que ya coincidió en el Bilbao Basket, Baskonia y Barcelona tras la marcha de Alberto Miranda al Unicaja. Lucas Pérez continúa para completar el ‘tridente’ del banquillo. Además, Noah Churchill, Will Falk, Pau Tendero y Hamza Mestoglu serán los jugadores del EBA que completarán los entrenamientos ante las bajas de Alex Antetokounmpo e Ismael Corraliza.