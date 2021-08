El estonio Rein Taaramae (Intermarché-Wanty) se hizo un homenaje 10 años después de su primer triunfo en la Vuelta en la cumbre de La Farrapona con otra victoria en la inédita cima de Picón Blanco, donde se impuso en solitario y se enfundó la camiseta roja de líder en una jornada en la que estuvo fugado con él el alcantarillero Antonio Jesús Soto, decimonoveno en la general, quien durante mucho kilómetros soñó despierto con la camiseta ‘roja’, mientras que otro murciano, Alejandro Valverde, duodécimo en la etapa, asciende al séptimo puesto de la general.

Gloria para Taaramae, héroe de la escapada del día en una jornada marcada como primer examen para los favoritos, en la que Movistar, con ataques finales de Valverde y Enric Mas castigaron al ecuatoriano Richard Carapaz, que cedió más de un minuto sobre el grupo de rivales directos, que entraron en el mismo tiempo.

El ciclista estonio, un veterano nacido hace 34 años en Tartu, tiró de fuerza y de la experiencia adquirida en sus participaciones en la Vuelta a Burgos, que ganó en 2015, para atacar en territorio conocido y levantar los brazos en solitario como ganador de la tercera etapa disputada entre Santo Domingo de Silos y la cumbre de Picón Blanco, de 202,8 kilómetros de recorrido.

El titán del día, escapado junto con 8 corredores, entre ellos Antonio Jesús Soto, el mejor en le general, desde el kilómetros 6, atacó convencido a 2 kilómetros de la cima, un zarpazo suficiente para conquistar «el sueño de ser líder en una grande».

«Me faltaron las fuerzas al final y el ‘punch’ que suelo tener»

El alcantarillero Antonio Soto (Euskaltel Euskadi), protagonista de la escapada del día, lamentó no haber podido terminar en la cima de Picón Blanco entre los fugados, ya que fue alcanzado por el pelotón a escasos 700 metros de la cima. «Las sensaciones han sido buenas, pero tampoco las mejores, de salida iba un poco atascado, y al final me faltó el ‘punch’ que suelo tener», dijo el ciclista murciano.

Cuando se desataron las hostilidades en la subida a Picón Blanco, Soto no pudo responder a sus compañeros de fuga, sobre todo al golpe inicial del estadounidense Dombrowski. «A mi ritmo iba bien y traté de asegurar en todo momento, comer bien e hidratar. Lo hice así, pero fue difícil aguantar todo el día con el aire de cara», explicó.

El pelotón dio tregua a los hombres en fuga, lo que permitió a Soto incluso soñar con la camiseta roja. «Nos dejaron una buena renta, y luego se acercaron. Subiendo hubo cambios de ritmo al principio, pero yo fui a mi ritmo, luego pasé a 4 de la fuga. A 700 metros me cogió el pelotón. El quinto puesto me hubiera sabido muy bien, y vestirme de rojo hubiera sido lo más. La afición vasca me ayudó al final, cuando veía la marea naranja me animaba».