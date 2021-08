No hace mucho tiempo que el Real Murcia estaba abierto a cualquier posibilidad en la recta final del mercado de fichajes. El club grana esperaba paciente al ‘efecto dominó’ de las últimas semanas, cuando equipos de superior categoría comenzaban a tener prisa por librarse de sus descartes. Una de las piezas más codiciadas en esta época es la del delantero, la guinda a cualquier proyecto para intentar dar un salto de nivel con el arranque del calendario. Sin embargo, Manolo Molina no esperará a nada ni a nadie para reforzar a esa posición antes de que el Real Murcia arranque en Segunda RFEF el próximo 5 de septiembre.

Decían, los que le conocen, que al director deportivo grana no le tiembla el pulso para tomar decisiones, y la primera de ellas es que la delantera que no se toca. Ni siquiera ante la evidente falta de gol del equipo grana después de los cinco amistosos que ha disputado hasta la fecha. En ellos, contando como noventa minutos el triangular frente al Eldense y el Alzira, tan solo ha sido capaz de anotar tres tantos y ya acumula cuatro encuentros sin ganar este verano. Cierto es que durante la preparación veraniega los resultados están cogidos con pinzas, pero el Real Murcia no puede trasladar sus actuales problemas al inicio del campeonato si quiere ascender a Primera RFEF por la vía rápida.

Fran García: «Llego en un momento muy bueno de mi carrera» El Real Murcia presentó ayer al extremo Fran García como nuevo jugador grana y que será una de las piezas importantes para el entrenador Mario Simón tras su temporada el pasado curso en las filas del Melilla. El jugador madrileño aseguró que llega al equipo grana «en un momento muy bueno» de su carrera, ya que cuenta con «ese punto de experiencia en la categoría». «Cuando viene un equipo histórico como el Real Murcia no se le puede decir que no», explicaba ayer ante los medios de comunicación y no evitó la presión al destacar su capacidad para ver portería partiendo desde la banda. «Me gusta tener esa responsabilidad. Sé al escenario que vengo y lo que requiere este club. Con ambición y trabajo intentaré hacer una buena temporada y ayudar lo máximo que pueda al equipo», explicó. Fran García, aseguró que se siente «muy cómodo» dentro de la plantilla y recalcó que hay «un buen grupo» para comenzar la competición lo mejor posible. «Por lo que he visto hasta ahora, tenemos jugadores con bastante calidad y experiencia. Lo que he visto hasta ahora tiene buena pinta y estoy bastante motivado», aseveró el futbolista del Real Murcia. Por su parte, Manolo Molina, el director deportivo, explicó que Fran García puede ser un ‘comodín’ en los planes del técnico Mario Simón. «Es un extremo diestro que puede jugar en las tres posiciones de ataque y que el año pasado promedió una buena cifra goleadora», dijo ante los medios.

Desde hace más de un mes, a principios de julio, Manolo Molina tenía claro que la delantera estaba cerrada. Los murcianos Andrés Carrasco y Andrés Silvente eran los elegidos junto a Dani García, a quien conoce bien el entrenador Mario Simón de su etapa en el Albacete, para llevar el peso ofensivo del equipo. Sin embargo, ninguno de ellos ha podido ver portería hasta ahora durante los primeros ensayos. Manolo Molina todavía tiene margen de recular en su decisión en las próximas fechas, al contar con dos fichas sénior disponibles, pero de momento todo indica que no va a cambiar de opinión y tan solo está centrado en utilizar esos huecos para reforzar el costado izquierdo con un lateral y un extremo. «En este momento tenemos claro lo que queremos, y no entra ni muchísimo menos firmar a un delantero», aseguraba ayer el lorquino en la presentación del extremo Fran García.

El Real Murcia se medirá mañana al Hércules (19.00 horas), uno de sus rivales en el grupo de Segunda RFEF, y cerrará el sábado la semana con otro amistoso frente al Bullense, por lo que todavía tiene algo de margen para demostrar que los números se equivocan con la preocupante sequía de sus delanteros y generar algo de ilusión entre los aficionados.

La próxima semana, el sábado 28 de agosto, a siete días para arrancar la liga en Segunda RFEF, el Murcia tendrá la última prueba de la pretemporada frente al Yeclano Deportivo, que ahora dirige Adrián Hernández, antes de encarar la primera jornada de la competición frente al Marchamalo.