Mal estreno del FC Cartagena en liga, cayendo derrotado (1-3) ante la UD Almería. Errores individuales y aislados condenan a un equipo que se mostró plano y con falta de ideas en la primera parte, sin conexión entre sus líneas. Mejoró en la segunda mitad gracias al gol de Antonio Luna que recortó distancias, pero Ramazani se encargó de cerrar el encuentro. Ortuño protagonizó las mejores ocasiones del Cartagena en los minutos finales, sin encontrar el gol. Primera derrota del FC Cartagena, que debe enmendar los errores cometidos y potenciar sus virtudes.

Temperatura agradable para la práctica del fútbol en el Cartagonova. El Almería presentaba cambios sorprendentes en su defensa y en portería: Maras, Juanjo Nieto y Makaridze, suplentes. El Cartagena, con los mismos once futbolistas que jugaron ante el Real Murcia. El partido comenzó a un ritmo muy intenso, con un Almería que quería hacer daño con sus bandas.

Desde bien pronto Marc Martínez tuvo trabajo para intentar evitar los goles del equipo indálico. Los de Rubi intentaron dominar desde los primeros compases del encuentro, dejando patente ese control con la presión alta que ejercían sobre la salida de balón albinegra.

El Almería golpea primero

El Cartagena, muy plano y sin capacidad para crear juego, se veía superado por momentos por un Almería que clavaba dos puñales por las bandas: Akieme y Ramazani pusieron el peligro en varias ocasiones la portería albinegra, cantándose el gol en el sector visitante. Umar Sadiq, como referencia tuvo varias ocasiones reseñables en el primer cuarto de hora. Los albinegros, por su parte, alguna carrera aislada que no llegaba a concretarse en ocasiones de peligro.

Llegados a los primeros veinte minutos, el Cartagena seguía incapaz de originar situaciones en ataque, y el Almería seguía dominando con claridad el encuentro. En ese contexto, llegó el primer gol del encuentro: Bodiger erró dando un pase atrás que cazó Lazo que no dudó en darle el balón en profundidad a Umar Sadiq para que se plantara frente a Marc Martínez. El nigeriano no falló y estrenó su cuenta goleadora en el Cartagonova.

Desconectados del partido

Duro golpe para el Cartagena que no se recompuso bien de ese gol. Los desórdenes defensivos persistían y el Almería quería sacar partido de ello. Ramazani tuvo la ocasión de anotar el 0-2 poco después, pero erró en su centro. El equipo de Luis Carrión intentó recomponerse en el ataque, pero las ocasiones no llegaban. Juego predecible, plano, sin conexión entre líneas y con internadas por ambas bandas que no llegaban a concretarse en ocasiones de peligro.

La defensa seguía sin mostrarse segura, y de nuevo un error grosero volvió a costarle un gol al Cartagena: Delmás no realizó un buen despeje, repeliendo el balón con la cabeza dejándola a la altura perfecta para que Ramazani remachase de volea. El resultado al descanso podría haber sido más sangrante para los locales, pero el gol de Umar Sadiq al filo del decanso fue anulado por fuera de juego.

Reacción en la segunda mitad

Luis Carrión debía hacer algo para que el partido no se escapase: introdujo a Álex Gallar en puesto de Bodiger, cambiando el dibujo con Cayarga y Gallar por los costados, Nacho Gil como enganche y arriba Rubén Castro. El efecto fue instantáneo: el catalán botó un córner que acabó en el balcón del área donde estaba Antonio Luna para empalar el balón directo a las redes de Fernando. Recortaba distancias el Cartagena que creía que podía conseguir el empate.

El Cartagena quería más, y Álex Gallar lideraba las internadas del equipo albinegro que no quería bajar los brazos, pero continuaba cometiendo errores en la retaguardia. El Almería perdonó una ocasión en la que Sadiq y Akieme no se entendieron. Los indálicos volvieron a tomar el dominio del juego y las ocasiones, buscando desequilibrar el marcador de nuevo. Lazo avisó con un disparo lejano que Marc no llegó a detener, el balón quedó suelto y tuvo que despejar Delmás.

Nuevo contratiempo

En una jugada similar llegó el tercer gol del Almería. Marc Martínez no estuvo contundente para detener el disparo de Samú Costa y Ramazani aprovechó el rechace para introducir el balón en la portería albinegra.

De nuevo, otro revés para el Cartagena tras un error propio. Los departamentales intentaron recomponerse con sus efectivos en el ataque, mejor ordenados en esta segunda mitad. Rubén Castro pudo rematar un centro de Delmás, bien colocado, pero la defensa estuvo rápida para repelerla.

Luis Carrión y Rubi movieron sus banquillos, con objetivos distintos. Neskes, Kawaya, Ortuño y Clavería entraron por parte del Cartagena. El atacante yeclano estuvo muy activo en los últimos minutos, protagonizando ocasiones muy claras como el cabezazo a bocajarro que tuvo que despejar Fernando a falta de diez minutos. Además, intentó conectar con Rubén Castro continuamente durante los últimos compases del partido, lanzando buenos balones para el canario, que no terminaba de encontrar ese punto de acierto de cara a gol.

El Almería, consciente de su ventaja, se limitó a protegerse atrás para defender su primera victoria de la temporada. El Cartagena intentaba quemar sus últimas naves, pero no fue capaz de maquillar el resultado con un segundo gol. Estreno con derrota en el Cartagonova en un partido marcado por errores aislados que decidieron el encuentro del lado almeriense. Varios aspectos por mejorar en un Cartagena que mostró una mejor versión en la segunda parte. Otro gallito de la categoría espera en la siguiente jornada: la SD Huesca.