ElPozo Murcia ya ha echado a rodar tras el batacazo en los últimos play-off de la LNFS, donde cayó eliminado en cuartos de final ante Viña Albali Valdepeñas. Tras varias salidas de jugadores importantes, entre ellas las del capitán Miguelín tras 10 años en Murcia, aunque también con llegadas como las de Taynan, Bosco Molina o Gadeia, además de los que continúan, los brasileños Leo Santana, Rafa Santos, Marcel, Felipe Valerio y el hispanobrasileño Matteus, el equipo vuelve al trabajo con ánimos renovados. Junto a ellos, el granadino Fernando Aguilera y los canteranos Alberto García y Darío Gil, con los que el club murciano inicia la pretemporada con varias bajas con motivo del Mundial de Lituania.

El entrenador, Diego Giustozzi, compareció ayer en rueda de prensa para valorar los primeros días. Por las bajas de la cita mundialista y la pretemporada más extensa desde su llegada, el argentino fue conciso. «Esperemos que esta temporada podamos planificar y mantenerla, ya que los últimos dos años fue imposible. Tenemos una pretemporada de ocho semanas con pocos jugadores del primer equipo, solamente 10, ya que algunos están en el Mundial. Entonces tenemos que planificar bien los entrenamientos y los descansos, tratar de estar todos las ocho semanas e ir viendo jugadores del filial para saber que durante el año podemos contar con ellos», dijo Giustozzi, quien no podrá contar en este período con los internacionales Juanjo Angosto (España), Taynan (Kazajistán) y Gadeia (Brasil).

También habló sobre la incógnita del verano, la llegada del pívot Mati Rosa, que cada vez se alarga más. «Por parte deportiva está decidido. Mati es un jugador que queremos y en un puesto que necesitamos. Ya demostró su calidad en estos años en España, pero un fichaje después de dos lesiones tan importantes y tan largas no depende solo de lo deportivo, sino también de los médicos, en los cuales tenemos plena confianza. Estamos esperando a las pruebas pertinentes que aún no terminaron y esperamos contar con él».

Giustozzi, que desde su llegada al club hace tres temporadas con el título de campeón del mundo con Argentina bajo brazos no ha sumado ningún título nacional, dejó claro en rueda de prensa los objetivos de esta campaña, así como de la plantilla que ha confeccionado la dirección deportiva. «La exigencia es total, el objetivo no puede ser otro que ganar. Hace años que venimos dando pasos para ese objetivo, se nos escaparon varias finales, eso no tiene que ser una obsesión pero sí un objetivo claro, tenemos que ir en busca de títulos porque esta camiseta lo exige. Llevamos años trabajando para confeccionar un equipo con el que me sienta identificado, trajimos jugadores con experiencia que nos aporten ese liderazgo que necesitamos en algunos momentos del año y esperemos que la frutilla del postre sea Mati Rosa, un jugador que necesitamos para darle finalización y verticalidad a todo lo que estamos generando en los últimos años, y quiere este equipo para ir a competir por títulos».